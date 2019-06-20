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مهاب مميش: عبور 41 سفينة قناة السويس بحمولة 3.2 مليون طن

الخميس، 20 يونيو 2019 12:28 م
مهاب مميش: عبور 41 سفينة قناة السويس بحمولة 3.2 مليون طن سفن الحاويات بقناة السويس
الإسماعيلية – جمال حراجى

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أعلن الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس،أن قناة السويس شهدت اليوم الخميس عبور 41 سفينة، بحمولة 3.2 مليون طن سفن حاويات من الاتجاهين.
 
وكشف تقرير رسمي من هيئة قناة السويس،أن قافلة الشمال شهدت عبور 22 سفينة بحمولة مليون و700 ألف طن، وأن أكبر حمولة كانت من نصيب سفينة الحاويات التى ترفع علم مالطا TIHAMA ،بحمولة 200 ألف طن،قادمة من بريطانيا،ومتجهة إلى الأمارات.
 
وعبرت 19 سفينة من اتجاه الجنوب(القناة الجديدة )،بحمولة مليون و500 ألف طن،وأن أكبر حمولة كانت لسفينة الحاويات الدانمركية MILAN  MAERSK ،بحمولة 221 ألف طن قادمة من ماليزيا ومتجهة إلى هولندا   .
     

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