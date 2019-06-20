"منورين الإسماعيلية".. أغنية للترحيب بضيوف المجموعة السادسة ببطولة أفريقيا

الإسماعيلية - السيد فلاح

أطلق مجموعة من الشباب، أغنية تحمل اسم "منورين الإسماعيلية" مدتها ثلاث دقائق، والتى كتب كلماتها ولحنها الدكتور عادل واصف، توزيع موسيقي مصطفى أبو راية، وصولو كمان يحيى عمر، وصولو ناي الموجي أبو الحمد، وغناء الثنائي مصطفى سعيد ومحمد وليد.

واستقبل اللواء حمدي عثمان محافظ الإسماعيلية، بمكتبه مصطفى سعيد الطالب بكلية التجارة، والذي يدرس بمعهد الموسيقى العربية بالقاهرة، وأبدى إعجابه بالأغنية القصيرة التي أعدت خصيصًا لمجموعة الإسماعيلية، ببطولة أمم أفريقيا عن طريق أبنائها، ووعده ببثها في إذاعة وتليفزيون القناة طوال أيام البطولة الأفريقية.

وقال مصطفى سعيد، الطالب بكلية التجارة ومعهد الموسيقى العربية بالقاهرة: إن العمل الغنائي الذي قدمه مع باقي زملاءه أبناء الإسماعيلية، إهداء من جانبهم للعرس القارى.

وأضاف أن أغنية "منورين الإسماعيلية" فكرتها بدأت قبل شهر وخرجت للنور منذ يومين بعد أن تم تسجيلها داخل أستوديو خاص بالقاهرة لصاحبه مصطفى أبو راية.

وأشار مصطفى سعيد إلى أنه يأمل أن تبث أغنية "منورين الإسماعيلية" ليس في إذاعة وتليفزيون القناة وإنما بالفضائيات المختلفة المصرية والعربية على حد سواء.

وأوضح أن هناك مفاجأة يعد لها مع فريق العمل من أصدقائه الشباب أغنية جديدة لإذاعتها في نهائي بطولة الأمم الأفريقية بنسختها الجديدة التي يتمنى أن تحمل مصر كأسها.

وتستضيف مصر النسخة الـ 32 من بطولة كأس الأمم الأفريقية (كان 2019)، بمشاركة 24 فريقًا لأول مرة في التاريخ، خلال الفترة من 21 يونيه إلى 19 يوليو المقبل، وتم تقسيم المنتخبات إلى 6 مجموعات، يتأهل إلى ثمن النهائى صاحبا المركزين الأول والثانى عن كل مجموعة، إضافة إلى أفضل 4 منتخبات أصحاب المركز الثالث، وستقام المباريات على 6 ملاعب هي "القاهرة والدفاع الجوي والسلام والإسكندرية والإسماعيلية والسويس".

وتستضيف محافظة الإسماعيلية المجموعة السادسة التي تضم منتخبات "الكاميرون وغانا وبنين وغينيا بيساو"، على ملعب استاد الإسماعيلية الرياضى.

ونظمت مصر بطولة أمم أفريقيا 5 مرات، حيث نظمت نسخة 1959 تحت مسمى الجمهورية العربية المتحدة وحصدت اللقب في ذلك العام، كما نظمت نسخة 1974 وحصدت زائير اللقب، ونسخة 1986 وحصدت مصر اللقب، وكذلك نسخة 2006 وحصدت اللقب.



أغنية للترحيب بضيوف المجموعة السادسة بالبطولة الأفريقية



أغنية للترحيب بضيوف المجموعة السادسة بالبطولة الأفريقية