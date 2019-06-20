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منظمة الأمن والتعاون الأوروبى تعقد مؤتمرها السنوى فى فيينا الثلاثاء المقبل

الخميس، 20 يونيو 2019 11:19 م
منظمة الأمن والتعاون الأوروبى تعقد مؤتمرها السنوى فى فيينا الثلاثاء المقبل هاينز فيشر
أ ش أ

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 تعقد منظمة الأمن والتعاون الأوروبي مؤتمرها السنوي للمراجعة الأمنية في فيينا برئاسة سلوفاكيا يوم الثلاثاء المقبل وتستمر أعماله ثلاثة أيام.
 
وقالت المنظمة الاوروبية - في بيان اليوم الخميس - إن المؤتمر سيعقد تحت شعار "من أجل الناس والحوار والاستقرار: تعزيز الأمن الشامل في منطقة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا"، وأنه سوف يجمع شخصيات سياسية ودبلوماسية في الدول الأعضاء بالمنظمة وسيشهد مناقشة عميقة وواسعة النطاق حول التهديدات والتحديات الأمنية الحالية لأوروبا ودور منظمة الأمن والتعاون الأوروبي في مواجهتها بنجاح.
 
وأشار البيان إلى أنه سيتحدث خلال الجلسة الافتتاحية ميروسلاف لاجاك الرئيس الحالي لمنظمة الأمن والتعاون الأوروبي وزير الشؤون الخارجية والأوروبية في سلوفاكيا، وهاينز فيشر الرئيس المشارك لمركز بان كي مون والرئيس الحادي عشر لجمهورية النمسا، والأمين العام لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا توماس جريمنجر.

التعاون الأوروبي

فيينا

سلوفاكيا

منظمة الأمن

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