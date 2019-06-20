منتخب غينيا بيساو يصل القاهرة استعدادا لبطولة الأمم الأفريقية.. صور

كتبت رحاب نبيل

وصل الى مطار القاهرة الدولى، مساء اليوم الخميس ، بعثة منتخب غينيا بيساو ، وتم إنهاء الإجراءات عبر صالة 4 التى تم تخصيصها لاستقبال بعثات المنتخبات والوفود المشاركة فى كان 2019

استقبل المنتخب فور وصوله، على متن رحلة خاصة، قيادات الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، وشركة ميناء القاهرة الجوى، وفريق من العلاقات العامة بشركة الميناء وشركة مصر للطيران، لتسهيل إجراءات وصولهم، وتم إهدائه درع التكريم.

وتحرص وزارة الطيران، في إطار استعداد الدولة المصرية لبطولة الأمم الإفريقية لكرة القدم، على الاهتمام بتقديم كافة التسهيلات اللازمة لاستقبال البعثات الأفريقية والوفود المشاركة في البطولة من خلال تخصيص كاونترات مجهزة وفرق عمل مدربة من العلاقات العامة والتنسيق التام مع كافة الجهات العاملة فى المطار لإنهاء إجراءات وصولهم بسهولة ويسر، كما تم تخصيص جزء مبنى الركاب 3 بالمطار لإستقبال الجماهيرالأفريقية .