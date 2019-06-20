منافذ بالاستادات للكشف عن فيرس سى والأمراض غير المعدية خلال كأس الأمم الأفريقية

وقالت وزارة الصحة والسكان، إ ن جماهير إفريقيا سوف تحصل على كارت مثيل الكارت الذى يحصل عليه المواطن المصرى فى مبادرة "100 مليون صحة"، الذى يتضمن نتائج الفحص، ولكن سيكون باللغات الإنجليزية والفرنسية والعربية.

وأضافت وزارة الصحة: "سيتم توزيع مطويات تتضمن نصائح وإرشادات صحية توعوية للوقاية من الأمراض واتباع الأسلوب الأمثل للحياة الصحية السليمة.

أكدت وزارة الصحة والسكان، تخصيص منافذ بجميع الاستادات المقامة عليها بطولة كأس الأمم الإفريقية لمسح جميع الوفود والمشجعين من الدول الإفريقية المشاركة بالبطولة والكشف عن فيرس سى والأمراض غير المعدية مثل السكر والضغط والسمنة وجميع الخدمات بالمجان.