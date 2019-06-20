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منافذ بالاستادات للكشف عن فيرس سى والأمراض غير المعدية خلال كأس الأمم الأفريقية

الخميس، 20 يونيو 2019 02:44 م
منافذ بالاستادات للكشف عن فيرس سى والأمراض غير المعدية خلال كأس الأمم الأفريقية استاد القاهرة - أرشيفية
كتب وليد عبد السلام

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 أكدت وزارة الصحة والسكان، تخصيص منافذ بجميع الاستادات المقامة عليها بطولة كأس الأمم الإفريقية لمسح جميع الوفود والمشجعين من الدول الإفريقية المشاركة بالبطولة والكشف عن فيرس سى والأمراض غير المعدية مثل السكر والضغط والسمنة وجميع الخدمات بالمجان.
 
وقالت وزارة الصحة والسكان، إن جماهير إفريقيا سوف تحصل على كارت مثيل الكارت الذى يحصل عليه المواطن المصرى فى مبادرة "100 مليون صحة"، الذى يتضمن نتائج الفحص، ولكن سيكون باللغات الإنجليزية والفرنسية والعربية.
 
وأضافت وزارة الصحة: "سيتم توزيع مطويات تتضمن نصائح وإرشادات صحية توعوية للوقاية من الأمراض واتباع الأسلوب الأمثل للحياة الصحية السليمة.
 

 


الامم الأفريقية

كأس الأمم الأفريقية

الصحة

فيرس سى

الامراض غير المعدية

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