مكتبة الإسكندرية تُعيد نشر كتاب الإسكندرية القديمة لمحمود باشا الفلكى

الإسكندرية جاكلين منير

قام مركز دراسات الإسكندرية وحضارة البحر المتوسط، التابع لقطاع البحث الأكاديمي بمكتبة الإسكندرية، بإعادة نشر وطباعة كتاب "رسالة عن الإسكندرية القديمة" لمحمود باشا الفلكي، صاحب الريادة في علم الفلك الحديث وعلم الفلك الأثري.

وكانت النسخة الأصلية من كتاب الإسكندرية القديمة، لمحمود الفلكي، قد طُبعت باللغة الفرنسية في كوبنهاجن بالدنمارك في 1872، وجاءت النسخة المترجمة للعربية والتي طبعت في القاهرة عام 1967، ويرجع الفضل في ترجمتها وإصدارها باللغة العربية لسعادة السفير محمود صالح الفلكي حفيد محمود باشا الفلكي، وذلك لتكون هذه المذكرات في متناول القارئ العربي.

وقام محمود باشا الفلكي، بتكليف من الخديوي إسماعيل بعمل حفائر وتحديد تخطيط المدينة القديمة وشوارعها وموقع المباني والمنشآت العامة، التي كانت تشملها المدينة، كما سجل ملاحظاته على تلك الحفائر، وما ترتب عليها من اكتشافات.

بالإضافة إلى ذلك، قام الفلكي برسم خريطة للإسكندرية القديمة، وأخرى للمدينة المأهولة ودوّن في تلك الخريطة جميع المباني العامة وشوارع المدينة بأسمائها، كما قام بعمل دراسات مساحية ورسم خريطة للمنطقة المحيطة للمدينة والإقليم، ومن أبرز سمات هذه الخريطة تحديد بحيرة مريوط والمنطقة المحيطة بها في الدلتا حين ذاك، ومازالت خريطة الفلكي تلك هي الخريطة الأم لطبوغرافية المدينة القديمة.

وجاء تكريم الأعمال الجليلة لمحمود الفلكي، بإطلاق إسمه على أحد أهم شوارع وسط المدينة تخليدًا لذكراه واعترافًا بأعماله في اكتشاف وتسجيل تاريخ الإسكندرية القديمة من خلال تلك التجربة الفريدة، وأيضًا لأبحاثه وكتبه الأخرى المنشورة دوليًّا ومحليًّا، ولإسهاماته في تأسيس الجمعية الجغرافية بالقاهرة.

وتتيح الطبعة الثانية من الكتاب، التي يصدرها المركز لجمهور القراء والدارسين الاطلاع على خريطة الفلكي ودراساته، بإعتبارهم المرجع الأول والأساسي لكل من يدرس تاريخ المدينة وآثارها.