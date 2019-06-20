مقاتلات يابانية ترافق الطائرات الروسية خلال تحليقها فوق المحيط الهادئ

كتب وكالات

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن طائرات القوات الجوية اليابانية رافقت الطائرات الروسية تو-95إم فى بعض المراحل خلال تحليقها فوق المحيط الهادئ، بحسب "سبوتينك" .

وقالت الدفاع الروسية فى بيان: "كانت قاذفتان استراتيجيتان من طراز "تو-95إم إس" تابعتان للقوات الجوية الفضائية تنفذ رحلة مخطط لها فى المجال الجوى فوق المياه المحايدة لبحر اليابان وبحر الصين الشرقى والجنوبى وكذلك فى الجزء الغربى من المحيط الهادئ".

الدفاع الروسية تنفى البيانات حول "الاعتراض غير الآمن" لطائرة أمريكية فوق البحر المتوسط، وأشارت وزارة الدفاع الروسية إلى أن الرحلة استمرت أكثر من 14 ساعة.

وأضافت الوزارة أن مقاتلات إف-2 وإف-15 التابعة للقوات الجوية اليابانية رافقت الطائرات الروسية فى بعض مراحل الرحلة".

وأكدت وزارة الدفاع الروسية أن الطائرتين الاستراتيجيتين الروسيتين من طراز تو-95 إم إس لم تنتهكا حدود دول أخرى أثناء تحليقهما فوق بحر اليابان وبحر الصين الشرقى والجنوبي،وجاء فى البيان: "تم تنفيذ الرحلة وفقا للقواعد الدولية لاستخدام المجال الجوي، دون انتهاك حدود الدول الأخرى".