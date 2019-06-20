مقابل بناء مسجد وإطلاق 10 سجناء غارمين.. سعودى يعفو عن قاتل شقيقه فى جدة

كتب محمد تهامى زكى

ذكرت صحيفة "سبق" السعودية، أن مواطنا سعوديا فى مدينة جدة، تنازل فى بادرة حسن نية عن حقه فى القصاص من قاتل أخيه، مقابل بناء مسجد وإطلاق 10 سجناء من المغرمين.

وأوضحت الصحيفة أن المواطن على الحبيشى الجهنى، عفا عن القاتل سلطان الميمونى المطيرى، المحكوم قصاصا فى مدينة ينبع، وذلك لوجه الله تعالى، ثم مقابل بناء مسجد وإطلاق عشرة سجناء من الغارمين.

ووفقا للصحيفة، بذل عددٌ من وجهاء المجتمع جهودًا مضنية، فى مقدمتهم الشيخ راشد الشلاش فى الصلح والعفو، بمعاونة أهل الخير، وعلى رأسهم رجل الأعمال فيصل بن غالب الجعفرى المطيرى، الشيخ ضيف الله مفرح الهاملى، سليمان طلق العزيزى، طارق طلق العزيزى وحمدان أبو زهير الثقفى.