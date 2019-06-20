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"معجم قرى ومدن الفيوم" .. دراسة جديدة للدكتور عبد الرحيم الجمل بجامعة الفيوم

الخميس، 20 يونيو 2019 01:42 م
"معجم قرى ومدن الفيوم" .. دراسة جديدة للدكتور عبد الرحيم الجمل بجامعة الفيوم معجم قرى الفيوم
الفيوم - رباب الجالى

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قدم الدكتور أحمد عزيز الباحث فى النقد الأدبى قراءة ثقافية لمعجم قرى ومدن محافظة الفيوم الصادر مؤخرًا عن مكتبة دار العلم للدكتور عبد الرحيم الجمل أستاذ الأدب العربى والأدب الشعبى بكلية دار العلوم جامعة الفيوم والباحث فى التراث الحضارى والثقافى لمحافظة الفيوم.

وأكد أحمد عزيز أن " معجم قرى ومدن الفيوم " معجم فريد من نوعه وموضوعه؛ لما يمثله من خريطة استكشافية لأسماء قرى ومدن محافظة الفيوم وتفسير معانيها ومدلاولتها السياسية والحضارية وعدد سكانها وتاريخها الحضارى وبيان أصول أسماء هذه القرى.

ولفت عزيز الى أن الكتاب يكشف أنه يوجد فى محافظة الفيوم آلاف القرى والعزب والكثير من هذه المناطق دلت الآثار المكتشفة فيها إلى أنها تعود إلى أعوام مغرقة فى القدم ولم تأت أسماء المدن والقرى هكذا من الفراغ، ويكشف الكتاب أنه لكل اسم منها معنى أو دلالة معينة ويرتبط بإرث تاريخى تراكمى عبر سنوات طوالويجيب الكتاب على الكثيرين الذين يتساءلون عن معنى اسم هذه المدينة أو تلك القرية.

وأضاف "عزيز"، أن المعجم يحتوى بعض خرائط مراكز الفيوم وخرائط أخرى لكل مركز على حده، كما قام المؤلف بترتيب هذا المعجم حسب الحروف الهجائية كما هو متعارف فى عالم المعجم، وأقد أمضى المؤلف العمل فيه سنوات طويلة فى جمع هذه البيانات الخاصة بالمدن والقرى وغيرها من العزب.

وأوضح الدكتور عبد الرحيم الجمل سبب إعداد هذا المعجم؛ لأنه تبين عدم معرفة معظم أهالى الفيوم بكثير من أسماء هذه القرى والعزب كما أن هناك بعض أسماء هذه القرى يعود إلى أصول يونانية أو قبطية أو إسلامية كما تعود أسماء بعض هذه القرى إلى أسماء شخصيات معروفة لسكانها.

 

 


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