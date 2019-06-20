مطران أبوتيج يترأس دورة أيقونات السيدة العذراء والمسيح بدير الجنادلة بأسيوط

اسيوط ـ محمود عجمي

انطلقت منذ قليل، زفة أيقونات السيدة مريم العذراء والمسيح عيسى عليه السلام، بدير الجنادلة بمركز الغنايم محافظة أسيوط، ضمن احتفالات ذكرى تكريس أول كنيسة على اسم السيدة العذراء مريم بمدنية فيلبي وعيد حالة الحديد.

وحرص الأقباط، على المشاركة فى انطلاق دورة أيقونات العذراء، لنيافة الأنبا أندراوس مطران أبوتيج وصدفا والغنايم ورئيس الدير؛ إذ يظهر القساوسة والرهبان خلف الأيقونات مباشرة مصطفين فى صفين، ويأتى من خلفهم الشمامسة، وتعلو أصواتهم بالترانيم والتسابيح.

ويحتفل دير السيدة العذراء "دير الجنادلة" بعيد حالة الحديد تذكار تخليصها متياس الرسول من السجن "حالة الحديد" والذى يناسب يوم 21 بؤونة الموافق 28 يونيو من كل عام.

جدير بالذكر أن "دير السيدة العذراء" يقع بجبل أسيوط الغربى 3 كيلو مترغرب قرية دير الجنادلة، وتقع على الطريق الغربى بين مركزى أبوتيح والغنايم، ويعد واحدا من المزارات الدينية بالمحافظة والمعالم السياحية والقبطية فى مصر.















