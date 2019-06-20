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‏على هامش الدورة الـ12 لقمة مجلس الأعمال الأمريكى الإفريقى

مصر وأمريكا تبحثان التعاون فى إقامة مشروعات البنية الأساسية فى أفريقيا

الخميس، 20 يونيو 2019 12:09 م
مصر وأمريكا تبحثان التعاون فى إقامة مشروعات البنية الأساسية فى أفريقيا قارة أفريقيا
كتب عبد الحليم سالم

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التقت وزارة الاستثمار والتعاون الدولى، كارين دان كيلى، نائب وزير التجارة الأمريكية، ورئيس الوفد الأمريكى والرئيس المشارك للدورة الـ12 لقمة مجلس الاعمال الأمريكى الافريقى، بالعاصمة الموزمبيقية "ماباتو".
 
وبحث الاجتماع، التعاون بين مصر وأمريكا فى دعم إقامة مشروعات البنية الأساسية فى إفريقيا، فى إطار رئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسى للاتحاد الأفريقى للعام الحالى، من خلال دعم سياسات التمويل التنموي لتحقيق النمو الشامل في القارة، ومساندة كافة الدول الإفريقية وخاصة الأكثر احتياجا، وإقامة المشروعات الإقليمية المشتركة التي تساهم في تطوير البنية الأساسية وتعزيز التكامل الإقليمى بين دول القارة وزيادة حجم التجارة والاستثمارات المشتركة.
 
ووفق ما أعلنته وزارة الاستثمار والتعاون الدولى اليوم فإنه تم التطرق إلى مبادرة لدعم التنمية وجذب الاستثمارات إلى إفريقيا، وتفعيل دور بنك التصدير والاستيراد الأمريكى فى ظل تعيين رئيسا جديدا له فى شهر مايو الماضى فى القارة الإفريقية، وقيام الحكومة الأمريكية بالتعاون مع الحكومة المصرية فى جذب المستثمرين الأمريكيين إلى مصر.
 
وأشارت الوزارة إلى العلاقات الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية والتعاون الاقتصادي القائم والذي يعكس الشراكة الاقتصادية بين البلدين في القطاعات التنموية ذات الأولوية الوطنية والمشاريع والبرامج التنموية التي تم تحديدها وفقا لأولويات المواطن، وبرنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي المصري.
 
وأشادت رئيسة الوفد الأمريكى، ببرنامج الإصلاح الاقتصادى والاجتماعى، والإجراءات التى اتخذتها مصر لتحسين مناخ الاستثمار، مشيرة إلى أن أمريكا حريصة على التعاون مع مصر فى إطار رئاستها للاتحاد الإفريقى من أجل اقامة مشروعات فى القارة الأفريقية.
 
 
الجدير بالذكر أن إجمالي الاتفاقيات الثنائية الموقعة في إطار برنامج المساعدات الاقتصادية الامريكية منذ عام 2014 وحتى الآن وصل إلى ما يقرب من 600 مليون دولار لتمويل القطاعات التنموية ذات الأولوية الوطنية كالصرف الصحي، والصحة، والتعليم العالي والأساسي، والزراعة، والسياحة والآثار، والحوكمة، وتمكين المرأة والشباب، كما تم خلال ذات الفترة تخصيص حوالي 200 مليون دولار لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وريادة الاعمال من خلال صندوق الأعمال  المصري-الأمريكي.
 
والتقت الوزارة خلال مشاركتها فى الدورة الـ12 لقمة مجلس الأعمال الأمريكى الأفريقى بعدد من الشركات الأمريكية المشاركة فى القمة، حيث تم بحث اقامة مشروعات استثمارية فى القارة الافريقية، وزيادة استثماراتها فى مصر، حيث بلغت اجمالى الاستثمارات الأمريكية فى مصر بنهاية ديسمبر 2018 إلى 22 مليار دولار، مع الاخذ فى الاعتبار قيام بعض الشركات الأمريكية بضخ استثمارات جديدة والتوسع في مصر بنحو مليار دولار خلال العام المالي 2017/ 2018.
 
 

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