مصر توقع اليوم اتفاقيات تعاون مع مدن أفريقية خلال مؤتمر "التنمية المستدامة"

تختتم وزارة التنمية المحلية اليوم الخميس فعاليات مؤتمر "المدن الأفريقية قاطرة التنمية المستدامة 2019"، وذلك بعقد جلستى حوار لعرض النجاحات فى مصر وأفريقيا فى مجال التخطيط.

فيما تكون الجلسة الثانية بحضور سكرتير عام منظمة المدن والحكومات المحلية الأفريقية، كما سيتم التوقيع على اتفاقيات توأمة بين بعض المدن المصرية ونظيرتها الأفريقية، بالإضافة إلى إعلان التوصيات الخاصة بالمؤتمر وخطة العمل خلال الفترة المقبلة.

واستهدف المؤتمر الذى بدأ الثلاثاء الماضى، تقديم أفضل التجارب الإقليمية والدولية والدروس المستفادة بشأن تعزيز التنمية المحلية، والنمو الاقتصادى، والتوسع الحضرى وتدارس التحديات التى تواجه المدن الافريقية وتبادل الخبرات بينهم.

وناقش المؤتمر، فى جلساته المختلفة التحديات التى تواجه المحليات فى تحقيق التنمية المستدامة بأبعادها الثلاث، الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، فضلاً عن التحديات المرتبطة بالحوكمة وإدارة التنمية المستدامة على المستوى المحلى، بالإضافة إلى أنه سيتناول الفرص العديدة المتاحة أمام المدن الأفريقية للتغلب على هذه التحديات وتحويلها إلى فرص للنمو والازدهار وتحسين مستوى المعيشة.