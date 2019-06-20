سوبر كورة
Ads
الخميس، 20 يونيو 2019 02:31 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية تقارير مصرية

مصر توقع اليوم اتفاقيات تعاون مع مدن أفريقية خلال مؤتمر "التنمية المستدامة"

الخميس، 20 يونيو 2019 01:00 ص
مصر توقع اليوم اتفاقيات تعاون مع مدن أفريقية خلال مؤتمر "التنمية المستدامة" مؤتمر المدن الإفريقية
كتب على عبد الرحمن

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تختتم وزارة التنمية المحلية اليوم الخميس فعاليات مؤتمر "المدن الأفريقية قاطرة التنمية المستدامة 2019"، وذلك بعقد جلستى حوار لعرض النجاحات فى مصر وأفريقيا فى مجال التخطيط.

فيما تكون الجلسة الثانية بحضور سكرتير عام منظمة المدن والحكومات المحلية الأفريقية، كما سيتم التوقيع على اتفاقيات توأمة بين بعض المدن المصرية ونظيرتها الأفريقية، بالإضافة إلى إعلان التوصيات الخاصة بالمؤتمر وخطة العمل خلال الفترة المقبلة.

واستهدف المؤتمر الذى بدأ الثلاثاء الماضى، تقديم أفضل التجارب الإقليمية والدولية والدروس المستفادة بشأن تعزيز التنمية المحلية، والنمو الاقتصادى، والتوسع الحضرى وتدارس التحديات التى تواجه المدن الافريقية وتبادل الخبرات بينهم.

وناقش المؤتمر، فى جلساته المختلفة التحديات التى تواجه المحليات فى تحقيق التنمية المستدامة بأبعادها الثلاث، الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، فضلاً عن التحديات المرتبطة بالحوكمة وإدارة التنمية المستدامة على المستوى المحلى، بالإضافة إلى أنه سيتناول الفرص العديدة المتاحة أمام المدن الأفريقية للتغلب على هذه التحديات وتحويلها إلى فرص للنمو والازدهار وتحسين مستوى المعيشة.


المدن الافريقيه

منظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة الأفريقية

العلاقات المصريه الافريقيه

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
"ياسكاكر السكر" لــ رامى عياش وفيفى عبده يتخطى حاجز الـ2 مليون مشاهدة

"ياسكاكر السكر" لــ رامى عياش وفيفى عبده يتخطى حاجز الـ2 مليون مشاهدة

شاهد تعليق مفتى الجمهورية على الانتقادات الموجهة للشيخ الشعراوى

شاهد تعليق مفتى الجمهورية على الانتقادات الموجهة للشيخ الشعراوى

اللمسات النهائية لاستاد القاهرة والمناطق المحيطة قبل انطلاق كأس الأمم الأفريقية

اللمسات النهائية لاستاد القاهرة والمناطق المحيطة قبل انطلاق كأس الأمم الأفريقية

القوى السياسية المصرية لأردوغان: أنت تدعم الإرهاب وتصريحاتك عن بلادنا مرفوضة.. 40 حزبا: حديث الرئيس التركى عن مصر مرفوض وتدخل سافر فى الشئون الداخلية.. ونواب: تصرفاته مسرحية هزلية من أجل الشو الإعلامى

القوى السياسية المصرية لأردوغان: أنت تدعم الإرهاب وتصريحاتك عن بلادنا مرفوضة.. 40 حزبا: حديث الرئيس التركى عن مصر مرفوض وتدخل سافر فى الشئون الداخلية.. ونواب: تصرفاته مسرحية هزلية من أجل الشو الإعلامى

"البترول" تستهدف تنفيذ 11 مشروعا لتنمية حقول الغاز حتى منتصف 2022

"البترول" تستهدف تنفيذ 11 مشروعا لتنمية حقول الغاز حتى منتصف 2022

فيديو.. طريقة استقبال تايم سبورت على التردد الأرضى لمتابعة أمم إفريقيا

فيديو.. طريقة استقبال تايم سبورت على التردد الأرضى لمتابعة أمم إفريقيا

المترو يخفض اليوم سرعة قطارات الخطين الأول والثانى بسبب ارتفاع الحرارة

المترو يخفض اليوم سرعة قطارات الخطين الأول والثانى بسبب ارتفاع الحرارة

صادرات المنتجات الزراعية تغزو الأسواق العالمية.. فتح منافذ جديدة أمام الخضر والفاكهة.. "الحجر الزراعى": قريبا العنب المصرى بالبرازيل لأول مرة.. وشروط جديدة للبصل المصدر للمملكة.. والشركات تحت مجهر الرقابة

صادرات المنتجات الزراعية تغزو الأسواق العالمية.. فتح منافذ جديدة أمام الخضر والفاكهة.. "الحجر الزراعى": قريبا العنب المصرى بالبرازيل لأول مرة.. وشروط جديدة للبصل المصدر للمملكة.. والشركات تحت مجهر الرقابة

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر والعواصم العربية

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر والعواصم العربية

دول عربية وصلت للعالمية × 2019.. مصر تنضم لـ"جينيس" بأعرض كوبرى وأطول مائدة طعام فى العالم.. الكويت تدخل الموسوعة بعلم يحمله 4000 شخص..والإمارات حاضره بـ7 إنجازات أبرزها أكبر برواز وجسر فولاذى ومركز شرطة ذكى

دول عربية وصلت للعالمية × 2019.. مصر تنضم لـ"جينيس" بأعرض كوبرى وأطول مائدة طعام فى العالم.. الكويت تدخل الموسوعة بعلم يحمله 4000 شخص..والإمارات حاضره بـ7 إنجازات أبرزها أكبر برواز وجسر فولاذى ومركز شرطة ذكى

خطوة بـخطوة.. إزاى تمنع تليفزيونك الذكى من التجسس عليك؟

خطوة بـخطوة.. إزاى تمنع تليفزيونك الذكى من التجسس عليك؟

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الأربعاء

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الأربعاء

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة