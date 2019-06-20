مصر تستورد 400 ألف طن بوتاجاز خلال شهرى يناير وفبراير 2019

مروة الغول

قالت مصادر بقطاع البترول والثروة المعدنية إن حجم استيراد مصر من البوتاجاز بلغ خلال شهرى يناير وفبراير 2019 نحو 400 الف طن.

وأضافت المصادر فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أن معدلات استهلاك السوق المحلى من البوتاجاز بلغت خلاف تلك الفترة نحو 719 ألف طن، مشيرة إلى أن حجم الاستيراد والاستهلاك انخفض من البوتاجاز خلال شهرى يناير وفبراير مقارنه بتلك الفترة من عام 2018.

يشار إلى أن مصر اتخذت خطوات جادة فى عملية توصيل الغاز الطبيعى للمنازل لتخفيف معدلات استهلاك المواطنين من البوتاجاز.