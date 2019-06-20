مصر تستضيف منتدى السياحة الميسرة فى المنطقة العربية الأسبوع المقبل

كتبت آمال رسلان

تستضيف مصر منتدى السياحة الميسرة فى المنطقة العربية، الاثنين المقبل، والذى يقام تحت رعاية وزارة السياحة، وجامعة الدول العربية بالتنسيق والتعاون مع المنظمة العربية للسياحة ، والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى، ومنظمة العمل الدولية وذلك بالتعاون مع وزارة السياحة والمنظمة العربية للسياحة والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى.

يأتى ذلك تنفيذا لتوجيهات المجلس الوزارى العربى للسياحة، بشأن عقد اجتماع يتناول موقف السياحة الميسرة فى المنطقة العربية، واستعراض هذا النوع من السياحة التى تهتم بشريحة عريضة من ذوى الاحتياجات الخاصة وكبار السن والأطفال.

ويهدف المنتدى إلى إلقاء الضوء على واقع السياحة الميسرة بالدول العربية، و مدى التزام كافة الجهات ذات العلاقة سواء فى القطاع الخاص أو القطاع العام، بتقديم التسهيلات إلى كافة السائحين الذين يشملهم مسمى السياحة الميسرة ، ومساعدتهم ودعمهم للتغلب على التحديات التى تواجههم.

كما يهدف إلى تزويدهم بخدمات سياحية ترقى إلى تطلعاتهم عملا بالاتفاقية الدولية لأخلاقيات السياحة التى أقرتها منظمة السياحة العالمية عام 2017، وبما يحقق أهداف التنمية المستدامة 2030 فى قطاع السياحة العربية.

ويناقش المنتدى عدداً من الموضوعات ذات العلاقة التى من أهمها مفهوم السياحة الميسرة “الرؤية والاستدامة" ،الإعلام والترويج السياحى للسياحة الميسرة، دور السياحة الميسرة فى التنمية الاقتصادية، التعاون العربى فى مجال السياحة الميسرة ، تكنولوجيا تطبيقات وتأهيل المنشأة لاستخدامات السياحة الميسرة وعرض أفضل الممارسات لدى بعض الدول العربية فى تيسير هذا النوع من السياحة.

وسيتم عرض نتائج وتوصيات المنتدى على الدورة القادمة لاجتماع المجلس الوزارى العربى للسياحة والمقرر انعقاده فى ديسمبر المقبل.