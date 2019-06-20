مصرع 3 أشخاص نتيجة اصطدام قطارين بالقرب من "حيدر آباد" فى باكستان

إسلام آباد /أ ش أ/

لقى ثلاثة أشخاص على الأقل حتفهم، اليوم الخميس، إثر تصادم قطارين بالقرب من مدينة "حيدر آباد" التابعة لإقليم السند الباكستانى.

وذكرت شبكة "جيو نيوز" الباكستانية أن مشرف المحطة محمد رزوان، أكد أن قطار ركاب سريع كان متجه من مدينة كراتشى إلى مدينة لاهور اصطدم بقطار شحن بالقرب من حيدر آباد.

وأشارت الشبكة إلى أن الحصيلة النهائية لضحايا حادثة الاصطدام لم تؤكد بعد، إلا أن رجال الإنقاذ أكدوا مقتل ثلاثة أشخاص على الأقل، كما تم نقل المصابين على الفور إلى أقرب مستشفى لتلقى العلاج اللازم.