مصرع فتاة وإصابة شاب سقطت بهما سيارة ملاكى داخل ترعة بالدقهلية

الدقهلية شريف الديب

لقيت فتاة مصرعها وأصيب شاب بعد سقوط سيارة ملاكى كانوا يستقلونها داخل ترعة "البحر الصغير" بناحية مركز منية النصر بالدقهلية.

تلقى اللواء محمد حجى مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد شرباش مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ إلى مأمور مركز منية النصر، بسقوط سيارة ملاكي رقم 4813 ل هـ م، داخل مياة ترعة البحر الصغير أسفل الكوبري الفرنساوى بناحية مركز منية النصر.

وعلى الفور انتقل ضباط مباحث المركز إلى مكان البلاغ، وتم استدعاء قوات الإنقاذ النهري وتم انتشال السيارة وتبين مصرع فاطمة ج ا ل 29 سيد مقيمة كفر علام التابع لدايرة المركز، وتم نقلها إلى مشرحة مستشفى منية النصر، وإصابة محمود ح ال 22 سنة مقيمة مركز تمي الامديد، وجارى تحرير محضر بالواقعة وعرضه على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.