مصدر أمريكى: حطام طائرة مسيرة موجود بالمياه الدولية وليس فى مياه إيران

رويترز

قال مسؤول أمريكى لرويترز إن موقع حطام طائرة مسيرة تابعة للجيش الأمريكى أسقطتها إيران موجود فى المياه الدولية بمضيق هرمز وإن قطعا بحرية أمريكية توجهت لتلك المنطقة بما يناقض رواية إيران عن إسقاط الطائرة.

ولم يعلق الجيش الأمريكى بعد على موقع حطام الطائرة المسيرة (إم.كيو-4سى ترايتون) التابعة للبحرية الأمريكية.

لكن إذا تأكد موقع حطام الطائرة المسيرة فسيكون ذلك دليلا ماديا يلقى بظلال من الشك على رواية إيران التى أفادت فيها بأنها أسقطت الطائرة المسيرة فى إقليم هرمزجان المطل على الخليج بجنوب البلاد بصاروخ (خرداد 3) المحلي.