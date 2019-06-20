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مصادر بالتعليم: التصحيح فى كنترولات الثانوية العامة يسير وفق المعدلات الطبيعية

الخميس، 20 يونيو 2019 01:19 م
مصادر بالتعليم: التصحيح فى كنترولات الثانوية العامة يسير وفق المعدلات الطبيعية امتحانات الثانوية العامة 2019
كتب محمود طه حسين

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قالت مصادر مسئولة بالتعليم، إن معدلات التصحيح داخل كنترولات الثانوية العامة تسير وفق معدلاتها الطبيعية، وفى إطار خطة التصحيح وتقدير الدرجات المتفق عليها بما يتناسب مع كل امتحان ومادة دراسية أدى فيها الطلاب الامتحان.

وأضافت المصادر، أن هناك جدول وخطة لتصحيح وتقدير الدرجات لكل مادة موعد يتم فيه بدء تقدير العينة العشوائية والتصحيح الشامل للمادة، مشيرة إلى أنه حتى الآن الأمور مستقرة داخل الكنترولات، كما أن هناك خطة للمرور ومتابعة أعمال التصحيح من قبل نائب رئيس امتحانات الثانوية العامة خالد عبد الحكم.

وانطلقت امتحانات الثانوية العامة 2019، يوم 8 يونيو الجارى، وتعقد  لـ669,749 طالبا وطالبة، منهم 264,653 طالبا وطالبة فى الشعبة الأدبية و118,071 طالبا وطالبة فى الشعبة العلمية "رياضيات"، و268,938 طالبا وطالبة فى الشعبة العلمية "علوم".

كما تعقد الامتحانات لعدد 373 طالبا وطالبة، بمدارس المتفوقين فى 11 لجنة على مستوى محافظات الجمهورية، و192 طالبا وطالبة (مكفوفين) فى 23 لجنة بالمحافظات، ولطلاب الدمج البالغ عددهم 1208 طلاب وطالبات، ولطلاب المستشفيات البالغ عددهم 40 طالبا وطالبة، ولطلاب السجون البالغ عددهم 45 طالبا.

وبلغت عدد لجان النظام والمراقبة على مستوى الجمهورية 11 لجنة، كما بلغت لجان الامتحان بكل قطاع على مستوى الجمهورية 1817 لجنة سير مقسمة على 4 قطاعات كالتالى: 704 لجان سير بقطاع القاهرة، و377 لجنة سير بقطاع الإسكندرية، و389 لجنة سير بقطاع المنصورة، و347 لجنة سير بقطاع أسيوط.

وبلغت مراكز توزيع الأسئلة على مستوى الجمهورية 76 مركزاً، فيما بلغ عدد لجان التقدير على مستوى الجمهورية 25 لجنة، كما بلغ عدد المشاركين فى لجان سير الامتحان على مستوى الجمهورية 156,371 مشاركا، وبلغت عدد الاستراحات المجهزة للمعلمين المشاركين فى أعمال الامتحانات 896 استراحة.

 

 

 


امتحانات الثانوية العامة

امتحانات الثانوية العامة 2019

تقدير درجات امتحانات الثانوية العامة

كنترولات الثانوية العامة

تصحيح امتحانات الثانوية العامة 2019

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