مشروبات هتخلصك من الحموضة.. أهمها القرفة والكمون

كتبت فاطمة ياسر

الحموضة من الأشياء التي يتعرض الكثيرون للإصابة بها، وهى تتسبب في الشعور بألم شديد في المعدة، ولذا يجب التخلص منها عن طريق تناول بعض الأطعمة والمشروبات التي تقضي على هذا الأمر، وذلك وفقا لموقع "web med"، ومنها:

- القرفة..



تحتوي علي بعض المضادات الطبيعية التي تعمل علي تحسين الهضم والتخلص من الحموضة والشعور بأن المعدة أفضل بكثير، ولذا تناولك لها يساهم بشكل كبير في القضاء وعلاج الحموضة.

-الكمون..



يعد من أفضل أنواع التوابل علي الإطلاق، فهو يعد من أشهرها علي الإطلاق، والذي يساهم في تحسين المعدة بشكل كبير، ولذا يمكنك تناوله كمشروب فتناولك له يساهم بشكل كبير في القضاء والتخلص على هذا الأمر بشكل سريع.

-الحليب..



من أبرز النصائح التي كانت تقدم قديما هي الحليب، فتناولك له يساهم بشكل كبير في التخلص من ألم المعدة الشديد، ولذا عليك تناول كوب منه يوميا قبل النوم.

-الموز..



يعد من الأطعمة التي تحتوي على مضادات حموضة التي تعمل علي التخلص والقضاء علي الحموضة، ولذا عليك تناول ثمرة واحدة في اليوم.