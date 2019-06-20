مسئول بالخارجية الأمريكية: يجب الوقوف مع السعودية بصفتها شريكا أمنيا أساسيا

رويترز

قال مسؤول بوزارة الخارجية الأمريكية اليوم الخميس إن على الولايات المتحدة الوقوف بجانب السعودية بصفتها شريكا أمنيا رئيسيا ،وقال كلارك كوبر مساعد وزير الخارجية للشؤون السياسية والعسكرية للصحفيين فى مؤتمر عبر الهاتف إن الولايات المتحدة وبريطانيا لديهما علاقات ثنائية طويلة الأمد مع السعودية على الرغم مما وصفها بأنها "مواقف صعبة".

وقال "إنهم يضطلعون بقدر كبير من مهمة حماية المصالح الأمريكية والأفراد الأمريكيين ويتوجب علينا الوقوف جنبا إلى جنب مع شركائنا خاصة عندما يكونون على الخطوط الأمامية من أجل مصالحنا".