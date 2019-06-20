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مسئول أمريكى: طائرة عسكرية أسقطت فوق مضيق هرمز بصاروخ سطح - جو إيرانى

الخميس، 20 يونيو 2019 08:36 ص
مسئول أمريكى: طائرة عسكرية أسقطت فوق مضيق هرمز بصاروخ سطح - جو إيرانى صاروخ سطح - جو - صورة أرشيفية
(رويترز)

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 قال مسئول أمريكي اليوم الخميس، إن طائرة عسكرية أمريكية مسيرة أُسقطت فى المجال الجوى الدولى فوق مضيق هرمز بصاروخ سطح - جو إيرانى.

وأضاف المسئول الذي طلب عدم نشر اسمه أن الطائرة المسيرة من طراز إم.كيو-4سي ترايتون وتتبع البحرية الأمريكية. ولم يتم الكشف عن مزيد من التفاصيل على الفور بما في ذلك وقت إسقاط الطائرة.

وتقول شركة نورثروب جرومان المصنعة للطائرة المسيرة على موقعها الإلكتروني إن الطائرة ترايتون قادرة على التحليق لأكثر من 24 ساعة في الرحلة الواحدة على ارتفاع يزيد على 16 كيلومترا في نطاق 8200 ميل بحري.


صاروخ

ايران

امريكا

مضيق هرمز

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