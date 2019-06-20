محكمة بريطانية تجنب 4 مراهقات السجن بقضية مريم مصطفى رغم الهجوم "المروع"

كتبت رباب فتحى

قالت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية إن قاضى محكمة بريطانية جنب أربعة مراهقات من "عصابة" متهمات بقتل الطالبة المصرية مريم مصطفى فى توتنجهام ، السجن على الرغم من لعبهن دورًا في هجوم "مروع ومريع" على الطالبة التى توفت بعد أن دخلت فى حالة غيبوبة إثر الاعتداء.

وأصيبت مريم مصطفى بسكتة دماغية تركتها في غيبوبة بعد "دفعها بشدة" فى محطة الحافلات في نوتنجهام في فبراير من العام الماضي ، وتوفيت بعد شهر تقريبًا.

ورغم اعترافهن بالتواطؤ فيما يتعلق بالاعتداء في الشارع، لم يتم الحكم بالسجن على فتاتين تبلغان من العمر 18 عامًا ، ويمكن الآن تسميتهما روشيل دوبن ونتيشا لويس ، وتم إصدار أوامر إحالة بحق فتاتين تبلغان من العمر 16 عامًا من قبل قاضٍ محلي محكمة نوتنجهام المتعلقة بالقصر.

ورغم أن المراهقات لم يُرسلن إلى الحجز ، وصفهن قاضي المقاطعة بأنهن "عدوانيات" وقال إنه يجب "إدانتهن" على أفعالهن.

لقد تم تجنيبهم الاعتقال فى محاكمة أمس الأربعاء، لأن المحكمة يجب أن "تتجنب تجريم الشباب دون داع" ولا يمكن إرسال المراهقين إلا إلى الحبس "كملجأ أخير".

وكان حكم على ماريا فريزر، البالغة من العمر 20 عاما، بالسجن لمدة ثمانية أشهر، كما حكم على بريتانيا هانتر، البالغة 18 عاما، بتنفيذ الخدمة الاجتماعية، ويشار إلى أنه تم تحويل الطالبة الثالثة البالغة من العمر 16 عاما ولا يمكن ذكر اسمها، إلى محكمة الأحداث لإصدار حكم بحقها، فى جلسة عقدت الجمعة الماضية.