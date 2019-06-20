محامى ضحية نجل نائبة أبو تيج يتقدم بمذكرة للنيابة لرفع الحصانة عن سهير الحادى

أسيوط- هيثم البدرى

تقدم محمد حسين طبل محامى "المهندس أحمد صلاح" ضحية إبن نائبة أبوتيج سهير الحادى، والذى دهسه بسيارته نتيجة السرعة الزائدة، بمذكرة إلى المستشار حسام أبو الحسن مدير نيابة أبوتيج لإرسالها إلى المحامى العام بأسيوط لرفعها إلى النائب العام تمهيدا لإرسالها مشفوعة بالرأى للدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، لإتخاذ الإجراءات اللازمة لرفع الحصانة عن النائبة وذلك للإدلاء بأقوالها فى الواقعة " إستدلالا".

وقال محمد حسين طبل فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع، إنه تقدم بمذكرة للنيابة العامة طالب فيها برفع الحصانة عن النائبة، موضحا أن هذه المذكرة ستأخذ دورتها الطبيعية حتى تصل من مكتب النائب العام إلى الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، الذى سيحيلها الى اللجنة التشريعية بمجلس النواب، والتى يترأسها النائب المستشار بهاء أبو شقة والنائب أحمد حلمى الشريف وكيل اللجنة ثم يتم طرحها بالجلسة العامة للموافقة على رفع الحصانة عن النائبة .

وأضاف "طبل" أن السيارة التى كان يقودها الطفل "محمد اسامة " ابن نائبة هى سيارة خاصة بالمعاقين وهى مملوكة للسيدة النائبة وهى ممثلة لذوى الإعاقة ولا يجوز لأى شخص بأى حال من الأحوال أن يقودها إلا مالكها مما يعرض النائبة لتهمة الإهمال واستدعائها لسؤالها عن كيفية قيادة غيرها للسيارة ، وأيضا تحفظها على ابنها وعدم تسليمه رغم صدور قرار ضبط وإحضار له من النيابة العامة .

سيارة نائبة اسيوط وأضاف محامى الضحية أنه أرسل الى النيابة العامة فلاشة، و cd يتضمنان فيديوهات الحادث كدليل إثبات وأنه مستمر فى مخاطبة كل الجهات المعنية حتى يمثل أمام القضاء مرتكب الوقعة.

وقال مصدر قضائى بنيابة أبوتيج، إن الواقعة تحمل محضر رقم 3754 لسنة 2019 جنح بندر أبوتيج ومقيدة برقم 607 حصر تحقيق نيابة أبوتيج، وأن التحقيق فى الواقعة فى اليوم الأول استمر لأكثر 6 ساعات وكان قد قدم إلى النيابة العامة شخص وهو سائق النائبة إدعى بأنه كان يقود السيارة ولكن بمجرد علمه بوفاة المجنى عليه تراجع فى أقواله وأنكر ما أدلى به قبل سماعه لخبر الوفاة كما أن شهود الواقعة وأحد الذين تم إتلاف سيارته أثناء وقوفها نتيجة الإصطدام نفى أن يكون هذا السائق هو قائد السيارة وأن طفل هو من كان يقودها والذى أثبتت التحريات بعد ذلك أنه الحدث " محمد اسامه " 15 سنة.

الضحية

يذكر أن الواقعة بدأت عندما تلقى العميد حمدى هاشم مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن أسيوط إخطارا من المقدم بركات أحمد بركات رئيس مباحث قسم شرطة أبوتيج يفيد بوقوع حادث ومصرع شخص دهسته سيارة ملاكى وبالإنتقال وبالفحص تبين أن السيارة مملوكة للنائبة سهير الحادى بدائرة مركز أبوتيج، وكانت مرشحة ضمن قائمة " فى حب مصر " عن ذوى الإعاقة. واتهم شهود العيان أحد الأطفال ويبلغ من العمر 15 عاما بأنه كان يقود السيارة وتعرف عليه من شاهد الحادث، وبالتحرى تبين أنه قائد السيارة ويدعى محمد أسامة 15 سنة طالب بالصف الأول الثانوى وهو ابن النائبة سالفى الذكر.

وقال مصدر أمنى بمديرية أمن أسيوط أن قرار الضبط والإحضار يستلزم بعض الإجراءات من قبل مديرية الأمن كون المطلوب ضبطه بمسكن عضو مجلس نواب مضيفا أن قسم شرطة أبوتيج بعد وقوع الحادث تحفظوا على السيارة وهى ماركة ألنترا 2009، مؤكدن أن قائدها فر هاربا خوفا من الأهالى.

وقدم إلى قسم الشرطة شخص يعمل سائقا لدى النائبة وأفاد بأنه هو من كان يقود السيارة، إلا أن أهل المهندس وشهود العيان نفوا كلامه مؤكدين أن من كان يقود السيارة طفل صغير ،وبالعرض على النيابة العامة، أمرت بسرعة التحريات حول الواقعة، ودلت تحريات ضباط قسم شركة أبوتيج أن مرتكب الواقعة هو " محمد أسامة " 15 سنة طالب بالصف الأول الثانوى، وأن عجلة القيادة اتخلت بيده ولم يستطع السيطرة على السيارة فصدم المهندس الزراعى ما أدى إلى مصرعه أثناء محاولة نقله وإسعافه.

وبالعرض على النيابة العامة أمر المستشار حسام أبو الحسن بضبط وإحضار " محمد اسامه " 15 سنة طالب بالصف الأول الثانوي إبن سهير الحادي عضو مجلس النواب والمتهم بدهس مهندس زراعي بسيارته وأرسل قرار الضبط لمباحث قم شرطة أبوتيج إستعدادا لتنفيذه.