محافظ كفرالشيخ: الانتهاء من تأمين 7 أماكن بشاشات عملاقة لعرض أمم أفريقيا

كفر الشيخ – محمد سليمان

أعلن الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ كفر الشيخ، اليوم الخميس، انهاء كافة الاستعدادات والإجراءات الأمنية بتأمين 7 أماكن بشاشات عملاقة لعرض مباريات بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 بالأندية ومراكز الشباب وفتحها للمواطنين لمشاهدة المباريات بالمجان؛ وهى " نادى كفر الشيخ الرياضى، نادى شباب سخا ، معسكر الشباب بمصيف بلطيم، نادى مطوبس الرياضى، مركز شباب بيلا، مركز شباب الرياض، مركز شباب فوة "، مؤكداً أن تلك الأماكن تم تأمينها بشكل كامل، تحت إشراف اللواء فريد مصطفى مساعد وزير الداخلية لأمن كفر الشيخ، بالتنسيق مع الدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة.

وحذر محافظ كفر الشيخ، أى جهة من جهات مديرية الشباب والرياضة أو الأندية الرياضية بالمحافظة من فتح أماكن آخرى غير تلك المعلن عنها للجمهور، منعاً مطلقاً؛ إلا بموافقة مديرية أمن كفر الشيخ، معلناً أنه سيتم اتخاذ إجراءات فورية وصارمة ضد من يخالف تلك التعليمات الصادرة فى هذا الشأن وطبقاً للاجتماع التنسيقى الذى عقد بالمنطقة الشمالية العسكرية بهذا الخصوص.

وأوضح محافظ كفر الشيخ، أنه تم الاتفاق على تحديد تلك الأماكن وتجهيزها بشاشات عرض وتأمينها بشكل كامل لإستقبال الجمهور لمشاهدة مباريات كأس الأمم الإفريقية 2019 بالمجان، تنفيذاً لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، مناشداً المواطنين بعدم التوجه لغير تلك الأماكن، مؤكداً أنها مستوفية كافة الاشتراطات وشاشات عملاقة وأماكن آمنة، متمنياً التوفيق لمنتخبنا الوطنى والفوز ببطولة كأس الأمم الأفريقية «كاف 2019»، فى نسخته الـ 32 التى تستضيفها مصر للمرة الخامسة، بدءً من غداً الجمعة 21 يونيو حتى 19 يوليو المقبل.

يذكر أن أنظار عشاق كرة القدم حول العالم تتجه إلى مصر خلال الفترة من 21 يونيو الجاري، وحتى 19 يوليو المقبل، لمتابعة مباريات بطولة كأس أمم أفريقيا 2019، وتترقب الجماهير المصرية مباريات مشوقة ومنافسات مثيرة ليس فقط للفراعنة ولكن لكل المنافسين المشاركين، والتى ستنطلق غداً الجمعة بمباراة الافتتاح بين مصر وزيمبابوى والتى ستقام على ملعب ستاد القاهرة.

وتبدأ منافسات البطولة في العاشرة من مساء الجمعة 21 يونيو، حيث يقص منتخبا مصر وزيمبابوى شريط دور المجموعات، بمواجهة فى المجموعة الأولى.