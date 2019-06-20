سوبر كورة
Ads
الخميس، 20 يونيو 2019 06:58 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ كفرالشيخ: الانتهاء من تأمين 7 أماكن بشاشات عملاقة لعرض أمم أفريقيا

الخميس، 20 يونيو 2019 06:38 م
محافظ كفرالشيخ: الانتهاء من تأمين 7 أماكن بشاشات عملاقة لعرض أمم أفريقيا كأس الأمم الإفريقية
كفر الشيخ – محمد سليمان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلن الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ كفر الشيخ، اليوم الخميس، انهاء كافة الاستعدادات والإجراءات الأمنية بتأمين 7 أماكن بشاشات عملاقة لعرض مباريات بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 بالأندية ومراكز الشباب وفتحها للمواطنين لمشاهدة المباريات بالمجان؛ وهى " نادى كفر الشيخ الرياضى، نادى شباب سخا ، معسكر الشباب بمصيف بلطيم، نادى مطوبس الرياضى، مركز شباب بيلا، مركز شباب الرياض، مركز شباب فوة "، مؤكداً أن تلك الأماكن تم تأمينها بشكل كامل، تحت إشراف اللواء فريد مصطفى مساعد وزير الداخلية لأمن كفر الشيخ، بالتنسيق مع الدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة.

وحذر محافظ كفر الشيخ، أى جهة من جهات مديرية الشباب والرياضة أو الأندية الرياضية بالمحافظة من فتح أماكن آخرى غير تلك المعلن عنها للجمهور، منعاً مطلقاً؛ إلا بموافقة مديرية أمن كفر الشيخ، معلناً أنه سيتم اتخاذ إجراءات فورية وصارمة ضد من يخالف تلك التعليمات الصادرة فى هذا الشأن وطبقاً للاجتماع التنسيقى الذى عقد بالمنطقة الشمالية العسكرية بهذا الخصوص.

وأوضح محافظ كفر الشيخ، أنه تم الاتفاق على تحديد تلك الأماكن وتجهيزها بشاشات عرض وتأمينها بشكل كامل لإستقبال الجمهور لمشاهدة مباريات كأس الأمم الإفريقية 2019 بالمجان، تنفيذاً لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، مناشداً المواطنين بعدم التوجه لغير تلك الأماكن، مؤكداً أنها مستوفية كافة الاشتراطات وشاشات عملاقة وأماكن آمنة، متمنياً التوفيق لمنتخبنا الوطنى والفوز ببطولة كأس الأمم الأفريقية «كاف 2019»، فى نسخته الـ 32 التى تستضيفها مصر للمرة الخامسة، بدءً من غداً الجمعة 21 يونيو حتى 19 يوليو المقبل.

يذكر أن أنظار عشاق كرة القدم حول العالم تتجه إلى مصر خلال الفترة من 21 يونيو الجاري، وحتى 19 يوليو المقبل، لمتابعة مباريات بطولة كأس أمم أفريقيا 2019، وتترقب الجماهير المصرية مباريات مشوقة ومنافسات مثيرة ليس فقط للفراعنة ولكن لكل المنافسين المشاركين، والتى ستنطلق غداً الجمعة بمباراة الافتتاح بين مصر وزيمبابوى والتى ستقام على ملعب ستاد القاهرة.

وتبدأ منافسات البطولة في العاشرة من مساء الجمعة 21 يونيو، حيث يقص منتخبا مصر وزيمبابوى شريط دور المجموعات، بمواجهة فى المجموعة الأولى.

 

 


كفر الشيخ

محافظة كفر الشيخ

بطولة الامم الافريقية

شاشات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

قبل انطلاق الكان 2019.. شاهد أشكال أنوبيس أيقونة كأس الأمم الأفريقية

الخميس، 20 يونيو 2019 02:27 م

حفلات سمسمية بالسويس طوال فترة كأس الأمم الأفريقية للجماهير

الخميس، 20 يونيو 2019 01:15 م

صور.. الإسكندرية ترفع الطوارئ لاستقبال كأس الأمم الإفريقية

الخميس، 20 يونيو 2019 05:29 ص

صور.. محافظة الإسكندرية تنهى استعدادتها لاستقبال بطولة كأس الأمم الإفريقية

الخميس، 20 يونيو 2019 01:16 ص

اللمسات النهائية لاستاد القاهرة والمناطق المحيطة قبل انطلاق كأس الأمم الأفريقية

الخميس، 20 يونيو 2019 01:00 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
شاهد.. مو صلاح يستعد بحذاء خاص لقيادة هجوم الفراعنة فى أمم أفريقيا

شاهد.. مو صلاح يستعد بحذاء خاص لقيادة هجوم الفراعنة فى أمم أفريقيا

قبل 24 ساعة من انطلاق أمم أفريقيا.. انتشار شرطي بمحيط الملاعب (فيديو)

قبل 24 ساعة من انطلاق أمم أفريقيا.. انتشار شرطي بمحيط الملاعب (فيديو)

بشار الأسد يبحث مع المبعوث الروسى لدمشق تطورات الأوضاع

بشار الأسد يبحث مع المبعوث الروسى لدمشق تطورات الأوضاع

من الاستاد لقاعة فى فندق.. مدرس فلسفة يثير الجدل على السوشيال ميديا "فيديو"

من الاستاد لقاعة فى فندق.. مدرس فلسفة يثير الجدل على السوشيال ميديا "فيديو"

فيديو وصور ..أنصار أردوغان يعتدون بوحشية على معارض من مؤيدى إمام أوغلو

فيديو وصور ..أنصار أردوغان يعتدون بوحشية على معارض من مؤيدى إمام أوغلو

لماذا بكت بيلا ثورن من الممثلة الأمريكية ووبى جولدبرج؟ ( فيديو)

لماذا بكت بيلا ثورن من الممثلة الأمريكية ووبى جولدبرج؟ ( فيديو)

إضراب لاعبى الكاميرون قبل السفر إلى مصر للمشاركة بأمم أفريقيا.. اعرف السبب

إضراب لاعبى الكاميرون قبل السفر إلى مصر للمشاركة بأمم أفريقيا.. اعرف السبب

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن حفل افتتاح بطولة امم افريقيا مصر 2019

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن حفل افتتاح بطولة امم افريقيا مصر 2019

أسرار وحكايات ألقاب منتخبات امم افريقيا 2019.. الفراعنة أصحاب الحضارة الأعرق فى التاريخ.. العدوانية والسرعة تمنحان الكونغو لقب "الفهود".. كوت ديفوار تشارك غينيا لقب "الأفيال".. وجاموس "باريا" والسناجب الأغرب

أسرار وحكايات ألقاب منتخبات امم افريقيا 2019.. الفراعنة أصحاب الحضارة الأعرق فى التاريخ.. العدوانية والسرعة تمنحان الكونغو لقب "الفهود".. كوت ديفوار تشارك غينيا لقب "الأفيال".. وجاموس "باريا" والسناجب الأغرب

الاتصالات: الانتهاء من التجهيزات التكنولوجية لانطلاق فعاليات أمم أفريقيا

الاتصالات: الانتهاء من التجهيزات التكنولوجية لانطلاق فعاليات أمم أفريقيا

"اليوم السابع" يقدم أقوى المراجعات النهائية لطلاب الثانوية العامة فى مادة التاريخ.. أهم الأسئلة وإجاباتها النموذجية مع خلال نخبة من أفضل أساتذة المواد.. وشرح وافٍ لأهم أجزاء المقرر

"اليوم السابع" يقدم أقوى المراجعات النهائية لطلاب الثانوية العامة فى مادة التاريخ.. أهم الأسئلة وإجاباتها النموذجية مع خلال نخبة من أفضل أساتذة المواد.. وشرح وافٍ لأهم أجزاء المقرر

السنغال ومحمد صلاح الأغلى فى بطولة امم افريقيا 2019

السنغال ومحمد صلاح الأغلى فى بطولة امم افريقيا 2019

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة