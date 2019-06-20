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محافظ دمياط: إزالة 21 حالة تعدى على أراضى أملاك دولة بالوسطانى

الخميس، 20 يونيو 2019 11:00 ص
محافظ دمياط: إزالة 21 حالة تعدى على أراضى أملاك دولة بالوسطانى حملة إزالة - أرشيفية
دمياط معتز الشربينى

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أعلنت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط،إزالة 21 حالة تعدى على أراضى أملاك دولة، بنطاق الوحدة المحلية لقرية الوسطانى تابعة لولاية وزارة الرى، وذلك خلال أعمال الحملة التى نفذتها الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر سعد، برئاسة المهندس إبراهيم حسن، بالتعاون مع مركز شرطة كفر سعد، و بالتنسيق مع وزارة الرى.
 
ووجهت المحافظ تعليماتها، إلى جميع رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن و كافة جهات الولاية، بالتصدى وبكل قوة لحالات التعدى على أملاك الدولة، باعتباره حق أصيل من حقوق الشعب، والذى لا يجب التهاون فيه.
 
 
 

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