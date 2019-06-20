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محافظ بنى سويف يستقبل وفد كورى لبحث سبل التعاون فى المشروعات المختلفة

الخميس، 20 يونيو 2019 05:00 م
محافظ بنى سويف يستقبل وفد كورى لبحث سبل التعاون فى المشروعات المختلفة محافظ بني سويف يستقبل وفد كوري
بنى سويف أيمن لطفى

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استقبل المستشار هانى عبد الجابر محافظ بنى سويف، كانج هيون بون نائب وزير خارجية كوريا الجنوبية للشؤون الاقتصادية، و يوون يوتشيول السفير الكوري بالقاهرة، على رأس وفد من دولة كوريا الجنوبية في مستهل زيارته للمحافظة، اليوم الخميس، وذلك لبحث سبل التعاون المشترك فى المشروعات المختلفة، بحضور الدكتور عاصم سلامة نائب محافظ بني سويف، واللواء عصام العلقامي سكرتير عام المحافظة . 
 
وأكد عبد الجابر، أثناء اللقاء، على عمق العلاقات بين كوريا الجنوبية ومصر، والتي لها أبعاد وعوائد اقتصادية كبيرة على الشعبين، خاصة وأن هذه الفترة تشهد تقدما وتطورا ملحوظا في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، فى مستوى العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين التى تربطهما علاقات نوعية تاريخيا وأقتصاديا.
   
وأكد هانى عبدالجابر، على أن المحافظة تمتلك ثروة تاريخية وطبيعية، ومزارات سياحية، تشمل كافة العصور الفرعوني والقبطي والإسلامي، حيث توجد منطقة واحة ميدوم الأثرية، التى تحوى هرم ميدوم، وهو من أقدم مجموعة أهرامات تم الكشف عنها، وكهف سنور وهو من أندر 3 محميات طبيعية على مستوى العالم، وغيرها، متمنيا أن تكون محافظة بني سويف ضمن الأجندة والبرنامج السياحى للمواطن الكورى.
 
وأضاف، من أبرز المشروعات القومية المنفذة على أرض المحافظة، محطة كهرباء بني سويف كأكبر محطة من نوعها، والتي دعمت قطاع الإستثمار، وجعلت من بني سويف مركزا جاذبا للمستمثرين من كافة أنحاء العالم، علاوة على وجود 8 مناطق صناعية ،  بها أكثر من 720 مشروعا، منها 70% مصانع منتجة، و يجري حاليا تنفيذ منطقة صناعية على مساحة 60 فدان، لافتا أن المحافظة تنفذ خطة للنهوض بقطاع التدريب المهني تحت شعار" أيدي عاملة مدربة"، من خلال عدد من الخطوات العملية لدعم التدريب المهني والفني للأيدي العاملة بالمحافظة، والتى نستهدف من خلالها أن تكون أكبر نسبة من العمالة من أبناء محافظة بني سويف في المصانع المقامة على أرض المحافظة، وذلك عن طريق التنسيق مع جمعيات المستثمرين، والغرفة التجارية، ولقاء كبار رجال الأعمال، مشيرا إلى أن 90 % تقريبا من العمالة بالمصانع مصريين ومعظمهم من بني سويف.
 
 
محافظ بني سويف يستقبل وفد كوري (1)
محافظ بني سويف يستقبل وفد كوري

محافظ بني سويف يستقبل وفد كوري (2)
محافظ بني سويف يستقبل وفد كوري

محافظ بني سويف يستقبل وفد كوري (3)
محافظ بني سويف يستقبل وفد كوري

محافظ بني سويف يستقبل وفد كوري (4)
محافظ بني سويف يستقبل وفد كوري
 

محافظ بنى سويف

المشروعات القوميه

المناطق الصناعيه

السفير المورى

الرئيس السيسى

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