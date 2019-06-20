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محافظ بنى سويف: تحرير 42 مخالفة تموينية فى حملة لـ"حماية المستهلك"

الخميس، 20 يونيو 2019 05:56 م
محافظ بنى سويف: تحرير 42 مخالفة تموينية فى حملة لـ"حماية المستهلك" حمايه المستهلك
بنى سويف فريق المحافظات

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استعرض المستشار هانى عبد الجابر محافظ بنى سويف، تقرير لجنة حماية المستهلك، والتى تختص بتحقيق الانضباط فى السوق ومنع التلاعب والغش التجارى، وضبط السلع المخالفة أو منتهية الصلاحية، والحيلولة دون احتكار السلع التموينية والأساسية، والعمل على توفيرها بأسعار مناسبة لجمهور المواطنين.
 
وتبين من التقرير، الذي عرضه اليوم الخميس، السكرتير العام المساعد اللواء تامر أبو النجا، أن اللجنة شنت حملة تموينية بدائرة مركز ومدينة ناصر شمال المحافظة، تمكنت خلالها من تحرير 42 مخالفة متنوعة، وهي 15 محضر لعدم الإعلان عن الأسعار، و10 محاضر لعدم حمل شهادات صحية، و10 محاضر لمخالفات مخابز عدم إعلان، عدم نظافة أدوات العجين، مخالفة مواصفات، و3 محاضر للذبح خارج المجزر الحكومي، 3 محاضر لإدارة منشأت بدون ترخيص، ومحضر لعدم تغطية لحوم بالشاش، فضلاً عن ضبط 15 كيلو جرام من اللحوم البلدية مذبوحة خارج المجزر الحكومى.
 
ومن جانبه، أكد السكرتير العام المساعد، على أن المحافظ أصدر فى وقت سابق، قراراً بتشكيل "لجنة حماية المستهلك" وتضم الرقابة التموينية، حماية المستهلك، مباحث التموين ،الصحة، والطب البيطري، وبإشراف وتنسيق كامل مع إدارات التفتيش والمتابعة بديوان المحافظة، بهدف توحيد كافة الجهود الرقابية من خلال خطة موحدة وبرنامج زمني يشمل كافة الأسواق والمحال التجارية بالمدن والقرى، حيث يتم إعداد تقرير أعمال يومي وعرضه على المحافظ، نظراً لما لملف التموين من أولوية فى أجندة العمل التنفيذى بالمحافظة.
 
 

لجنه حمايه المستهلك

محافظ بنى سويف

مخالفات تموينيه

حمايه المستهلك

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