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محافظة القاهرة: الانتهاء من رصف الشوارع الداخلية للاستاد بالكامل

الخميس، 20 يونيو 2019 02:06 ص
محافظة القاهرة: الانتهاء من رصف الشوارع الداخلية للاستاد بالكامل محيط استاد القاهرة
كتب سيد الخلفاوى

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أكد المهندس إبراهيم صابر، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، أن أجهزة المحافظة انتهت من رصف الشوارع الداخلية لاستاد القاهرة بالكامل، بالإضافة لتزيين الحدائق الداخلية للاستاد وصيانة المسطحات الخضراء بها لتظهر بشكل يليق بالاستاد والبطولة.

 

وأضاف نائب محافظ القاهرة، لـ"اليوم السابع"، أن تلك الأعمال كان وجه بها رئيس الوزراء فى زيارته الأخيرة للاستاد منذ أيام، وتم الانتهاء منها بالكامل بمتابعة يومية من اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة.

 

وأشار صابر، إلى أن ذلك يأتى بالتزامن مع انتهاء العاصمة من أعمال صيانة ورصف الشوارع الخارجية بمحيط الاستاد، وكذلك صيانة وتزيين الحدائق وإنشاء أخرى جديدة، بالإضافة لإنشاء شارع جديد بمحيط الاستاد لحل أى تكدس مرورى.


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