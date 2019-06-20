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متاحف مصر ومعالمها تفتح ذراعيها لأبناء القارة السمراء وضيوف أمم أفريقيا

الخميس، 20 يونيو 2019 07:38 ص
متاحف مصر ومعالمها تفتح ذراعيها لأبناء القارة السمراء وضيوف أمم أفريقيا استعدادات أمنية - أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

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-متاحف مصر ومعالمها الأثرية تفتح ذراعيها لأبناء القارة السمراء وضيوف أمم أفريقيا

-تعزيزات أمنية بمحيط المقاصد السياحية وتأمين الأفواج والحافلات بسيارات حديثة ومتطورة

-غرف عمليات تتلقى البلاغات بعدة لغات..وارتفاع نسب التسكين في الفنادق

 

شهد محيط المناطق الأثرية والسياحية تعزيزات أمنية على نطاق واسع، لتأمين الأفواج السياحية من ضيوف الأمم الأفريقية الذين يستغلون وجودهم بمصر لزيارة المناطق الأثرية والاستمتاع بها.

 

ودفعت أجهزة الأمن بتمركزات أمنية كبيرة بمحيط المناطق الأثرية والمتاحف، خاصة الأهرامات في الجيزة والمتحف الكبير والقلعة وغيرها من المناطق الأخرى بالقاهرة الكبرى وباقي المحافظات.

 

ووضعت أجهزة الأمن خطط أمنية لتأمين تحركات الأفواج السياحية من مقار إقامة الضيوف حتى زيارة المناطق والمقاصد السياحية والعودة مرة أخرى لمقار إقامتهم في سلام وأمان.

 

وبدوره، قال اللواء أشرف يعقوب الخبير الأمني في مجال شرطة السياحة، إن هناك إهتماما كبيرا بالسائح الأفريقي الذي يزور المناطق السياحية والأثرية بمصر أثناء إقامة البطولة الأفريقية، حيث تعزف شرطة السياحة سيمفونية رائعة في هذا الأمر.

 

وأضاف الخبير الأمنى، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن خطط التأمين تشمل تحريك سيارات نجدة ترافق الحافلات السياحية في الشوارع من خلال ما يعرف بـ"الحراسات اللاصيقة"، من قبل إدارة الأفواج السياحية، وتكون سيارات التأمين مجهزة تكنولوجياً، فيما يعرف بـ"التأمين الالكترونى" والتى نقل كافة المعلومات والتحركات لغرف العمليات.

 

وبشأن غرف العمليات، أكد الخبير الأمنى، أنه تم تطويرها بشكل جيد، حيث يوجد بها مجموعة من الضباط المتخصصين الذين يجيدون الحديث بعدة لغات لاستقبال شكاوى الضيوف على الخط الساخن 126 والتجاوب مع البلاغات وسرعة فحصها.

 

ولفت الخبير الأمنى، إلى أن شرطة السياحة المصرية لديها كفاءات أمنية وخطط متطورة وأجهزة حديثها تمكنها من تأمين كافة الأفواج والأعداد المتوقع زيارتهم للمناطق السياحية، في مشاهد حضارية تليق باسم وسمعة مصر، حتى يكونوا سفراء لمصر لدى عودتهم لبلادهم.

 

وأوضح الخبير الأمنى، إلى أن نسب التسكين في الفنادق زادت خلال الفترة الماضية بصورة ملحوظة، وذلك تزامناً مع الاستقرار الأمني الذي تشهده مصر.

 

وتنفذ أجهزة الأمن خطط أمنية شاملة تستهدف تأمين كافة فعاليات البطولة من خلال تعيين الارتكازات الأمنية أمام أماكن الإقامة المختلفة وكذا الاستادات والشوارع المؤدية إليها، للقيام بعمليات التأمين والتمشيط المتواصل بمحيطها، وتعيين الخدمات المرورية التى تعمل على تسيير حركة المرور ومساعدة الضيوف والمشجعين للوصول إلى الملاعب بسهولة ويسر، فضلًا عن تكثيف الدوريات والأقوال الأمنية بالشوارع والميادين الرئيسية لبسط الأمن والنظام بالإضافة إلى الارتكازات والخدمات الأمنية بمحيط المنشآت الهامة والحيوية بخاصة الأثرية، فى ضوء الإقبال المتوقع على زيارة المعالم الأثرية من قبل الضيوف.

 

الاستعدادات الأمنية
الاستعدادات الأمنية

 

تأمين المقاصد السياحية
تأمين المقاصد السياحية

 

رجال الشرطة
رجال الشرطة

امم افريقيا

تشديدات امنيه

المناطق السياحية

تامين امم افريقيا

تأمين السياح

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