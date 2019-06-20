مباحث الشرق بسوهاج تلقى القبض على مرتكبى واقعة مقتل مزارع

سوهاج محمود مقبول

تمكن ضباط وحدة مباحث مركز شرطة دار السلام بمحافظة سوهاج، من كشف غموض واقعة العثور جثة مزارع داخل بئر للمياه، حيث تبين أن وراء ارتكاب الواقعة زوجة المجنى عليه وعامل تربطه بها علاقة عاطفية.

كان اللواء حسن محمود حكمدار المديرية، تلقى بلاغا من نائب المدير لفرقة الشرق يفيد بالعثور علي جثة "محمد.أ" مزارع داخل بئر إرتوازي بأرض يملكها "أحمد.أ" 60 سنة مزارع، وبمناظرة الجثة تبين عدم وجود إصابات ظاهرية .

وبتوقيع الكشف الطبي علي الجثة بمعرفة مفتش الصحة، أفاد بأنه لا يمكن الجزم بسبب الوفاة وبالعرض علي النيابة العامة قررت إنتداب الطبيب الشرعي لتشريح الجثة وبيان سبب الوفاة وطلب تحريات المباحث حول الواقعة وظروفها وملابساتها.

ووجه اللواء حسن محمود نائب مدير أمن سوهاج، بتشكيل فريق بحث برئاسة العميد مدير إدارة البحث الجنائي بالإشتراك وفرع الأمن العام شارك فيها ضباط إدارة البحث الجنائي، لوضع خطة بحث هادفة لكشف غموض الواقعة، أسفرت عن وجود علاقة بين المجنى عليه و"ثابت م" 23 سنة عامل و"نسمة ر" 22 سنة ربة منزل زوجة المجني عليه .

وعقب استصدار إذن النيابة العامة، تم إعداد أكمنة ثابتة ومتحركة أسفرت إحداها عن ضبط المتهمان وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما للواقعة، حيث اتفقا فيما بينهما على التخلص من المجني عليه لارتباطهما بعلاقة غير شرعية فقام المتهم الأول باستدراج المجني علية إلى مكان العثور على الجثة وقام بركله بقدمه وإسقاطه أرضاً وعند محاولة قيام المجني علية بالنهوض للاشتباك معه قام بركله مرة أخرى ودفعه داخل البئر، مما أدى لوفاته.