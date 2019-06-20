ما هى حمى الضنك وما أعراض الإصابة بها؟

كتبت فاطمة خليل

حمى الضنك هى عدوى فيروسية تنتشر عن طريق البعوض وتنتشر في أجزاء كثيرة من العالم، في معظم الناس، تكون العدوى خفيفة وتمتد لحوالي أسبوع دون التسبب في أي مشاكل دائمة، ولكن في حالات نادرة، قد تكون خطيرة وقد تهدد الحياة، وفقًا لما ذكره موقع NHS.



حمى الضنك

أعراض حمى الضنك



عادة ما تتطور أعراض حمى الضنك فجأة بعد 4 إلى 10 أيام من الإصابة، يمكن أن تشمل الأعراض:

-ارتفاع درجة الحرارة (حمى)، والتي يمكن أن تصل إلى 40 أو أعلى.

-صداع شديد.

-ألم وراء العينين.

-آلام العضلات والمفاصل.

-الشعور بالتعب والإرهاق.

-طفح جلدي أحمر واسع الانتشار.

-فقدان الشهية.

تمر الأعراض عادةً في غضون أسبوع تقريبًا، على الرغم من أنك قد تشعر بالتعب والتوعك قليلاً لعدة أسابيع بعد ذلك.

-في حالات نادرة، قد تتطور حمى الضنك الشديدة بعد الأعراض الأولية.

ولا يوجد علاج لحمى الضنك ولكن العلاج يتمثل فى تخفيف أعراضها.