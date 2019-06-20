سوبر كورة
Ads
الخميس، 20 يونيو 2019 09:56 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية صحة وطب

ما هى حمى الضنك وما أعراض الإصابة بها؟

الخميس، 20 يونيو 2019 08:30 م
ما هى حمى الضنك وما أعراض الإصابة بها؟ حمى الضنك - صورة أرشيفية
كتبت فاطمة خليل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

حمى الضنك هى عدوى فيروسية تنتشر عن طريق البعوض وتنتشر في أجزاء كثيرة من العالم، في معظم الناس، تكون العدوى خفيفة وتمتد لحوالي أسبوع دون التسبب في أي مشاكل دائمة، ولكن في حالات نادرة، قد تكون خطيرة وقد تهدد الحياة، وفقًا لما ذكره موقع NHS.

حمى الضنك
حمى الضنك

أعراض حمى الضنك
 

عادة ما تتطور أعراض حمى الضنك فجأة بعد 4 إلى 10 أيام من الإصابة، يمكن أن تشمل الأعراض:

-ارتفاع درجة الحرارة (حمى)، والتي يمكن أن تصل إلى 40  أو أعلى.

-صداع شديد.

-ألم وراء العينين.

-آلام العضلات والمفاصل.

-الشعور بالتعب والإرهاق.

-طفح جلدي أحمر واسع الانتشار.

-فقدان الشهية.

تمر الأعراض عادةً في غضون أسبوع تقريبًا، على الرغم من أنك قد تشعر بالتعب والتوعك قليلاً لعدة أسابيع بعد ذلك.

-في حالات نادرة، قد تتطور حمى الضنك الشديدة بعد الأعراض الأولية.

ولا يوجد علاج لحمى الضنك ولكن العلاج يتمثل فى تخفيف أعراضها.


اعراض حمى الضنك

حمى الضنك

اسباب حمى الضنك

اعراض الحمى

السخونية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
شاهد.. مو صلاح يستعد بحذاء خاص لقيادة هجوم الفراعنة فى أمم أفريقيا

شاهد.. مو صلاح يستعد بحذاء خاص لقيادة هجوم الفراعنة فى أمم أفريقيا

قبل 24 ساعة من انطلاق أمم أفريقيا.. انتشار شرطي بمحيط الملاعب (فيديو)

قبل 24 ساعة من انطلاق أمم أفريقيا.. انتشار شرطي بمحيط الملاعب (فيديو)

بشار الأسد يبحث مع المبعوث الروسى لدمشق تطورات الأوضاع

بشار الأسد يبحث مع المبعوث الروسى لدمشق تطورات الأوضاع

من الاستاد لقاعة فى فندق.. مدرس فلسفة يثير الجدل على السوشيال ميديا "فيديو"

من الاستاد لقاعة فى فندق.. مدرس فلسفة يثير الجدل على السوشيال ميديا "فيديو"

فيديو وصور ..أنصار أردوغان يعتدون بوحشية على معارض من مؤيدى إمام أوغلو

فيديو وصور ..أنصار أردوغان يعتدون بوحشية على معارض من مؤيدى إمام أوغلو

لماذا بكت بيلا ثورن من الممثلة الأمريكية ووبى جولدبرج؟ ( فيديو)

لماذا بكت بيلا ثورن من الممثلة الأمريكية ووبى جولدبرج؟ ( فيديو)

إضراب لاعبى الكاميرون قبل السفر إلى مصر للمشاركة بأمم أفريقيا.. اعرف السبب

إضراب لاعبى الكاميرون قبل السفر إلى مصر للمشاركة بأمم أفريقيا.. اعرف السبب

أسرار وحكايات ألقاب منتخبات امم افريقيا 2019.. الفراعنة أصحاب الحضارة الأعرق فى التاريخ.. العدوانية والسرعة تمنحان الكونغو لقب "الفهود".. كوت ديفوار تشارك غينيا لقب "الأفيال".. وجاموس "باريا" والسناجب الأغرب

أسرار وحكايات ألقاب منتخبات امم افريقيا 2019.. الفراعنة أصحاب الحضارة الأعرق فى التاريخ.. العدوانية والسرعة تمنحان الكونغو لقب "الفهود".. كوت ديفوار تشارك غينيا لقب "الأفيال".. وجاموس "باريا" والسناجب الأغرب

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن حفل افتتاح بطولة امم افريقيا مصر 2019

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن حفل افتتاح بطولة امم افريقيا مصر 2019

الاتصالات: الانتهاء من التجهيزات التكنولوجية لانطلاق فعاليات أمم أفريقيا

الاتصالات: الانتهاء من التجهيزات التكنولوجية لانطلاق فعاليات أمم أفريقيا

"اليوم السابع" يقدم أقوى المراجعات النهائية لطلاب الثانوية العامة فى مادة التاريخ.. أهم الأسئلة وإجاباتها النموذجية مع خلال نخبة من أفضل أساتذة المواد.. وشرح وافٍ لأهم أجزاء المقرر

"اليوم السابع" يقدم أقوى المراجعات النهائية لطلاب الثانوية العامة فى مادة التاريخ.. أهم الأسئلة وإجاباتها النموذجية مع خلال نخبة من أفضل أساتذة المواد.. وشرح وافٍ لأهم أجزاء المقرر

السنغال ومحمد صلاح الأغلى فى بطولة امم افريقيا 2019

السنغال ومحمد صلاح الأغلى فى بطولة امم افريقيا 2019

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة