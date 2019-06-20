ما هى أنسجة الثدي الكثيفة غير المتجانسة وكيف تؤثر على تشخيص سرطان الثدى

كتبت إيناس البنا

أنسجة الثدى الكثيفة غير المتجانسة هى مصطلح يستخدم في التصوير الشعاعي للثدي لتصوير الثدي مع نسبة أعلى من الأنسجة الغدية والداعمة من الدهون.

يحدث هذا الأمر وفقًا لتقرير موقع "womenhealth" في 40٪ من النساء، وعلى الرغم من أنه أمر طبيعى، يمكن أن تجعل الأمر أكثر صعوبة للكشف عن سرطان الثدي في التصوير الشعاعي للثدي.

عندما يتم إجراء تصوير الثدي بالأشعة السينية، تظهر سرطانات الثدي بيضاء على الماموجرام، بينما تظهر الدهون مظلمة، وتكمن الصعوبة في أن الأنسجة الغدية، وهي جزء من الثدي الذي يصنع الحليب، تظهر أيضًا باللون الأبيض، ما يجعل اكتشاف السرطان أكثر صعوبة، لذا فإن كثافة الثدي هي السبب الرئيسي لفشل فحص الثدي بالأشعة للكشف عن السرطان لدى النساء صغار السن والكبار أيضًا.



كثافة انسجة الثدى

لسوء الحظ، فإن النساء ذوات الثدي الكثيفة غير المتجانسة يتعرضن لخطر فقدان سرطان الثدي خلال المراحل الأولى من النمو، وعندما يتم اكتشاف السرطان، فإنه غالبًا ما يكون في المراحل الأخيرة ويتطلب علاجات كبيرة مع تشخيص أسوأ للبقاء على قيد الحياة. بالإضافة إلى ذلك هناك أدلة على أن بعض النساء ذوات الثدي الكثيفة قد يكون لديهن خطر أعلى من المتوسط ​​للإصابة بسرطان الثدي.