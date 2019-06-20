لو عندك حموضة؟.. نصائح هتخلصك منها أهمها الماء

كتبت فاطمة ياسر

هل تشعر بالحموضة؟ إذاً عليك قراءة الأسطر القادمة للتعرف على أفضل النصائح الطبيعية التي تساعدك في التخلص من هذه المشكلة، وذلك وفقا لموقع " organic facts".

هل تعلم أن الإصابة بالحموضة تتسبب في إفراز المعدة بعض الأحماض التي تعرضك وتصيبك بالإحراج أمام الآخرين، حيث إنها تزيد من فرص الشعور والإصابة برائحة الفم الكريهة، وألم يصعب تحمله في المعدة، والشعور الدائم بالعطش.

في بعض الحالات نجد أن الأشخاص الذين يتعرضون للإصابة بالحموضة يرجع السبب بها إلي عدم تناول الطعام لفترة زمنية طويلة فعند شعور المعدة بالفراغ الزمني الطويل يشعر بهذا الأمر أي الحموضة، كما أن الأشخاص المدخنين أي الذين يفرطون في التدخين يعانون من الحموضة أيضا، كما أن تناول الشاي والقهوة والنسكافيه أو الافراط في تناولهم يتسبب في التعرض والإصابة بالحموضة.

وهناك بعض النصائح التي يجب القيام بها للحد من الإصابة بالحموضة، ومنها:

-تناول 2 لتر من الماء يوميا.

-الاقلاع عن التدخين.

-تناول المشروبات المهدئة بالمعدة، كالينسون والنعناع.

-عليك ممارسة الرياضة يوميا، فهي من الحيل الجيدة التي تساهم في التخلص من الشعور والإصابة بالحموضة.