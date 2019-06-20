لو بتصحى من النوم وشك وارم.. أطعمة هتخلصك من الانتفاخات

كتبت هند عادل

كثيرًا ما نستيقظ فى الصباح وتكون المفاجأة عند النظر فى المرآة وتجد انتفاخ وتورم الوجه دون معرفة سبب ذلك وهو شيء مزعج قد يمنع أى شخص من الخروج من المنزل وممارسة عمله بصورة طبيعية لكونه موقفًا محرجًا، وهناك أطعمة قد تساعد فى التخلص من تلك الحالة وتقليل من ظهور انتفاخات الوجه، حسبما ذكر موقع "healthline".

أطعمة تخلصك من انتفاخات الوجه





التفاح

فقط من 2 إلى 4 تفاحات يوميًا سيجعل التورم شيئًا من الماضى فمن المعروف أن التفاح يحسن من عمليات الهضم ويساعد على تقليل الشهية وحماية الجسم من العديد من الأمراض، وعلاوة على ذلك، فأنه حال التزامك بنظام غذائى فستجد أن التفاح هو الفاكهة التى ستسمح لك بالتخلص من الوزن الزائد.

البقدونس

يعتبر البقدونس مدر للبول كما أن إضافته للسلطة كافٍ لإزالة التورمات، ومن المهم أن نعرف أن البقدونس لا يفقد خصائصه المفيدة حتى بعد تجميده أو تجفيفه، أو التخزين على المدى الطويل، بالإضافة إلى أنه منخفض السعرات الحرارية، وبه ونسبة عالية من البروتين، وهو ضرورى عند اتباع أى نظام غذائى.

التوت والفراولة

التوت والفراولة جميعها أغذية غنية بالبوتاسيوم والمغنيسيوم، ما يجعلها فعالة فى تخليص الجسم من السوائل الزائدة، لذا فإن تناول التوت الطازج، سيجعل التورمات تختفى إلى الأبد.

المشمش المجفف

مثالى لتخفيف الجسم من كل المعادن الزائدة به، بما فى ذلك المياه، ويمكن أن يخلصك من التورم فى غضون بضع ساعات.

الخيار

الخيار الطازج يضفى فوائد جيدة لجسمك ككل وعلى مظهرك بشكل خاص، كما أنه مدر للبول، بالإضافة إلى أن شرب عصير الخيار الطازج على الريق تعد هى الطريقة المثلى لمكافحة الانتفاخ.

البطيخ

البطيخ غني جدًا بالفيتامينات، ويطهر الجسم، كما أنه فعال في إزالة جميع أنواع من السموم والمواد الضارة، والتورمات.