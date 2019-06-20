لو بتحس ببردوة بالجلد.. خلى بالك فقدان الكثير من الدم السبب تعرف على أعراضه

كتبت إيناس البنا

يتسبب فقدان الدم المفرط في فترة زمانية قصيرة فى حدوث صدمة قد تكون قاتلة، ووفقًا لموقع صحيفة "Newyorktimes"، يمكن أن يحدث نقص حجم الدم بسبب الصدمات، مثل الجروح والحروق بالإضافة إلى الإسهال أو التعرق الغزير.

ويحدث نقص حجم الدم نتيجة انخفاض الحجم الكلي للدم، فقد يكون هذا نتيجة نزيف خارجي أو داخلي، أو يمكن أن يكون سبب فقدان مفاجئ لسوائل الجسم الأخرى مثل العرق.

في كلتا الحالتين، تكون النتيجة خسارة صافية للدم تشكل حالة طوارئ طبية حادة. وفقًا لتقرير صحيفة "نيويورك تايمز"، تشمل أعراض صدمة نقص حجم الدم:

برودة الجلد.

الغثيان.

الضعف العام.

التنفس السريع.

الارتباك.

عدم القدرة على التبول والإغماء.



فقدان الدم في الجسم

قد تشمل أعراض فقدان الدم التدريجى الضعف والتعب وشحوب الجلد، وقد يحدث ضيق في التنفس أيضًا، وقد يؤدى النزيف الطويل الأجل إلى فقر الدم، هذه الأعراض يمكن أن يكون سببها الفقدان المطول لكميات صغيرة من الدم، ويشار إلى الدم المفقود بهذه الطريقة باسم الدم الخفي، حيث يصعب اكتشافه دون إجراء فحص طبي مناسب.