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لو بتحس بألم فى عظام الفخذ والساق.. اعرف السبب والعلاج

الخميس، 20 يونيو 2019 09:00 ص
لو بتحس بألم فى عظام الفخذ والساق.. اعرف السبب والعلاج الم الفخذ
كتبت هند عادل

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قد يشعر أى شخص بألم خفيف في الفخذ والساق دون معرفه سبب واضح له ولكن هناك أسباب عديدة وراء ذلك الشعور الذى قد يتطور وتزيد شدته إذا لم يتم التعامل معه بشكل سريع، حسبما ذكر موقع "healthline".

 أكثر أسباب ألم الفخذ والساق شيوعًا هي:

 

ألم_الفخذ

 

1- التهاب المفاصل.

2- الخلع.

3- التهاب كيسي.

4- عرق  النسا

الورك هو أكبر مفصل بالجسم عندما تصبح الأوتار التي تربط العضلات بعظم الفخذ ملتهبة أو متهيجة بسبب الإفراط فى الاستخدام أو الإصابة فإنها يمكن أن تسبب الأوجاع والتورم في المنطقة المصابة.

فالأشخاص الذين يمارسون الرياضة أو يعملون بمهن تتطلب حركات متكررة أكثر عرضة لخطر التهاب الأوتار كما أنه أكثر شيوعًا مع تقدم العمر حيث تعاني الأوتار من البلى مع مرور الوقت.

علاج ألم الفخد والساق

 

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1- الراحة.

2- عمل كمادات ثلج على المنطقة المصابة عدة مرات في اليوم.

3- رفع الساق لأعلى لتقليل التورم.

 

 


الورك

الم الساق

عظم الفخذ

مشاكل القدم

الام القدمين

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