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لليوم الثانى.. بطريرك الروم الكاثوليك يترأس سنودس الأساقفة فى بيروت

الخميس، 20 يونيو 2019 12:37 م
لليوم الثانى.. بطريرك الروم الكاثوليك يترأس سنودس الأساقفة فى بيروت سنودس الأساقفة ببيروت
كتبت سارة علام

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يترأس البطريرك يوسف العبسي بطريرك انطاكية وسائر المشرق للروم الملكيين الكاثوليك جلسات سينودس كنيسة الروم الملكيين والتي بدأت صباح أمس في المقر الصيفي في عين تراز بلبنان وتنتهي غدا  الجمعة المقبل بحضور كافة مطارنة وأساقفة السنودس.
 
يناقش السينودس فى جلساته العديد من القضايا وعلى رأسها تنظيم عمل لجانه المختلفة وإقرار الأنظمة الداخلية لتلك اللجان بالإضافة إلى السهر على حماية القاصرين فى المؤسسات التي تشرف عليها الكنيسة ووضع أنظمة حديثة تتوافق مع متطلبات المرحلة الحالية و يعالج قضايا تهم الايبراشيات و تطوير الخدمات الروحية والاجتماعية بها أيضا يقوم السينودس بمناقشة وثيقة الإخوة الإنسانية التى أصدرها قداسة البابا فرنسيس مع الامام الأكبر الشيخ احمد الطيب فى دولة الإمارات العربية المتحدة.
 
 
 

 


سنودس الروم الكاثوليك

البطريرك يوسف العبسي

كنيسة الروم الكاثوليك

يوسف العبسى

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