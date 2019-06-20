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للمرة الأولى.. تسجيل غناء لحوت نادر فى المحيط الهادى

الخميس، 20 يونيو 2019 12:34 م
للمرة الأولى.. تسجيل غناء لحوت نادر فى المحيط الهادى حوت فى المياه _ صورة أرشيفية
كتب وكالات

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سجل علماء من الإدارة الوطنية الأمريكية للمحيطات والغلاف الجوى غناء لحوت نادر، وذلك للمرة الأولى، واستخدم الباحثون مسجلات صوتية لالتقاط نداءات نمطية من ذكور الحيتان من نوع الحقة شمال المحيط الهادى، بحسب "سكاى نيوز".

واكتشف الباحثون أربع أغنيات مميزة على مدى ثمانى سنوات فى خمسة مواقع فى جنوب شرق بحر بيرنج، سجل فى السابق غناء للحوت الأحدب والقطبى والحيتان الأخرى، كما سجل للحيتان الحقة وهى تصدر أصواتا فردية.

وقالت جيسيكا كرينس عالمة الأحياء البحرية بمصايد الأسماك فى الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوى إن التسجيلات الأحدث هى المرة الأولى التى يتم فيها رصد حيتان الحقة وهى تصدر اصواتا ذات أنماط تشكل ما تصفه جيسيكا بأنها أغنية.

وتصدر حيتان الحقة أصواتا توصف بأنها نداءات سريعة وصيحات استغاثة وصرخات وتغريدات، وقالت جيسيكا إن الذكر الذى يضع الأصوات فى أنماط غنائية ربما يحاول أن يجذب أنثى.

 


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