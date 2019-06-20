للحوامل.. البصل الأخضر يحميك من الإصابة بالسكر ومسكن للألم

كتبت هند عادل

البصل قد لا يكون محببًا عند الكثيرين نظرًا لما قد يسببه من رائحة نفس كريهة تؤدى إلى الشعور بالإحراج عند الاقتراب من أحد خاصة خلال ساعات العمل، لكن فوائد البصل الصحية قد تجعل الكثيرين لا يلتفتون لمشكلة الرائحة النفاذة ويتخلصون منها بالكثير من الوسائل للاستفاده منه، والسيدات الحوامل يجب أن يكونوا أكثر حرصًا على تناول البصل خاصة الأخضر منه لفوائدة المهمة لصحتهم، حسبما ذكر موقع "healthline".

فوائد البصل الأخضر للسيدات الحوامل

1- يعمل على خفض مستويات السكر فى الدم وتنظيمها وذلك لأنه يحتوى على نسبة عالية من مادة الجلوكوزين، وبذلك يحمى المرأة الحامل من الإصابة بسكر الحمل.

2- من الطبيعى ان تشعر المرأة الحامل بالتعب والإرهاق الشديد فى الشهور الأولى والأخيرة من الحمل لذلك يعمل البصل كمهدئ ومسكن للألم والتعب التى تشعر به .

3- تعانى الكثير من السيدات الحوامل من فقر الدم وذلك لأن الجنين يستفاد من العناصر الموجودة فى الأطعمة التى تتناولها الأم، وبالتالى تفقد كميات كبيرة من الدم خلال عملية الولادة والبصل يعمل على التخلص من مشاكل الدم نظرًا لما يحتويه من عناصر معدنية مثل الحديد.

4- تتعرض الأم الحامل دائمًا إلى التسمم الناتج عن تناول أطعمة ملوثة وغير صحية لذلك يعمل البصل على مقاومة ومكافحة الجراثيم والسموم فى الجسم لأنه يحتوى على نسبة عالية من مركبات الميثونين ومركب السيستين المفيدين فى التخلص على السموم.