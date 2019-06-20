لسلامتك.. اعرف توقعات ونصائح الأرصاد للمشجعين المتوجهين للاستاد بافتتاح الكان

كتب محمود راغب

يبدأ فصل الصيف جغرافيا الجمعة المقبلة ويستمر لمدة 3 أشهر، ويتزامن أيضًا بدايته مع انطلاق بطولة الأمم الإفريقية، وافتتاح البطولة المرتقب له الجمعة المقبل أيضًا.



وينشر "اليوم السابع" لقرائه أبرز التوقعات الخاصة بحالة الطقس يوم الجمعة المقبلة موعد افتتاح بطولة الأمم الإفريقية، وعدد من النصائح وجهتها هيئة الأرصاد للمشجعين المتوجهين للاستاد، كما يلى:



1- درجة الحرارة ستتراوح أثناء حفل افتتاح بطولة الأمم الإفريقية وإقامة المباراة من 35 إلى 34 درجة مئوية.

2- توقع خبراء الأرصاد أن تتراوح نسب الرطوبة من 50% إلى 60% بالعاصمة.

3- توقعات بطقس مائل للحرارة أثناء النهار لطيف ليلاً.

4- ارتفاع نسب الرطوبة ستزيز الإحساس بالحرارة.

5- ينصح المشجعون المتوجهون للاستاد اصطحاب غطاء واقٍ للرأس.

6- نصحت هيئة الأرصاد المشجعين المتوجهين للاستاد الإكثار من تناول العصائر والمشروبات.

7- ينصح بارتداء الملابس القطنية الفضفاضة لتخفيف الإحساس بالرطوبة.

8- ينصح بالتوجه لأقرب مستشفى أو أقرب سيارة إسعاف حال الشعور بالإجهاد الحرارى.