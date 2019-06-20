سوبر كورة
Ads
الخميس، 20 يونيو 2019 07:04 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عاجلة

لسلامتك.. اعرف توقعات ونصائح الأرصاد للمشجعين المتوجهين للاستاد بافتتاح الكان

الخميس، 20 يونيو 2019 05:30 ص
لسلامتك.. اعرف توقعات ونصائح الأرصاد للمشجعين المتوجهين للاستاد بافتتاح الكان استاد القاهرة - أرشيفية
كتب محمود راغب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

يبدأ فصل الصيف جغرافيا الجمعة المقبلة ويستمر لمدة 3 أشهر، ويتزامن أيضًا بدايته مع انطلاق بطولة الأمم الإفريقية، وافتتاح البطولة المرتقب له الجمعة المقبل أيضًا.
 

وينشر "اليوم السابع" لقرائه أبرز التوقعات الخاصة بحالة الطقس يوم الجمعة المقبلة موعد افتتاح بطولة الأمم الإفريقية، وعدد من النصائح وجهتها هيئة الأرصاد للمشجعين المتوجهين للاستاد، كما يلى:
 

1- درجة الحرارة ستتراوح أثناء حفل افتتاح بطولة الأمم الإفريقية وإقامة المباراة من 35 إلى 34 درجة مئوية.

2- توقع خبراء الأرصاد أن تتراوح نسب الرطوبة من 50% إلى 60% بالعاصمة.

3- توقعات بطقس مائل للحرارة أثناء النهار لطيف ليلاً.

4- ارتفاع نسب الرطوبة ستزيز الإحساس بالحرارة.

5- ينصح المشجعون المتوجهون للاستاد اصطحاب غطاء واقٍ للرأس.

6- نصحت هيئة الأرصاد المشجعين المتوجهين للاستاد الإكثار من تناول العصائر والمشروبات.

7- ينصح بارتداء الملابس القطنية الفضفاضة لتخفيف الإحساس بالرطوبة.

8- ينصح بالتوجه لأقرب مستشفى أو أقرب سيارة إسعاف حال الشعور بالإجهاد الحرارى.


الطقس

أمم إفريقيا

بطوله امم افريقيا

هيئه الارصاد

استاد القاهرة

كان 2019

اخبار

بطولة الامم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
"ياسكاكر السكر" لــ رامى عياش وفيفى عبده يتخطى حاجز الـ2 مليون مشاهدة

"ياسكاكر السكر" لــ رامى عياش وفيفى عبده يتخطى حاجز الـ2 مليون مشاهدة

3 نجوم يزينون قائمة الايجيبشن ليج رغم مرور 13 عاما على كان 2006

3 نجوم يزينون قائمة الايجيبشن ليج رغم مرور 13 عاما على كان 2006

شاهد تعليق مفتى الجمهورية على الانتقادات الموجهة للشيخ الشعراوى

شاهد تعليق مفتى الجمهورية على الانتقادات الموجهة للشيخ الشعراوى

اللمسات النهائية لاستاد القاهرة والمناطق المحيطة قبل انطلاق كأس الأمم الأفريقية

اللمسات النهائية لاستاد القاهرة والمناطق المحيطة قبل انطلاق كأس الأمم الأفريقية

القوى السياسية المصرية لأردوغان: أنت تدعم الإرهاب وتصريحاتك عن بلادنا مرفوضة.. 40 حزبا: حديث الرئيس التركى عن مصر مرفوض وتدخل سافر فى الشئون الداخلية.. ونواب: تصرفاته مسرحية هزلية من أجل الشو الإعلامى

القوى السياسية المصرية لأردوغان: أنت تدعم الإرهاب وتصريحاتك عن بلادنا مرفوضة.. 40 حزبا: حديث الرئيس التركى عن مصر مرفوض وتدخل سافر فى الشئون الداخلية.. ونواب: تصرفاته مسرحية هزلية من أجل الشو الإعلامى

"البترول" تستهدف تنفيذ 11 مشروعا لتنمية حقول الغاز حتى منتصف 2022

"البترول" تستهدف تنفيذ 11 مشروعا لتنمية حقول الغاز حتى منتصف 2022

فيديو.. طريقة استقبال تايم سبورت على التردد الأرضى لمتابعة أمم إفريقيا

فيديو.. طريقة استقبال تايم سبورت على التردد الأرضى لمتابعة أمم إفريقيا

المترو يخفض اليوم سرعة قطارات الخطين الأول والثانى بسبب ارتفاع الحرارة

المترو يخفض اليوم سرعة قطارات الخطين الأول والثانى بسبب ارتفاع الحرارة

صادرات المنتجات الزراعية تغزو الأسواق العالمية.. فتح منافذ جديدة أمام الخضر والفاكهة.. "الحجر الزراعى": قريبا العنب المصرى بالبرازيل لأول مرة.. وشروط جديدة للبصل المصدر للمملكة.. والشركات تحت مجهر الرقابة

صادرات المنتجات الزراعية تغزو الأسواق العالمية.. فتح منافذ جديدة أمام الخضر والفاكهة.. "الحجر الزراعى": قريبا العنب المصرى بالبرازيل لأول مرة.. وشروط جديدة للبصل المصدر للمملكة.. والشركات تحت مجهر الرقابة

خطوة بـخطوة.. إزاى تمنع تليفزيونك الذكى من التجسس عليك؟

خطوة بـخطوة.. إزاى تمنع تليفزيونك الذكى من التجسس عليك؟

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر والعواصم العربية

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر والعواصم العربية

دول عربية وصلت للعالمية × 2019.. مصر تنضم لـ"جينيس" بأعرض كوبرى وأطول مائدة طعام فى العالم.. الكويت تدخل الموسوعة بعلم يحمله 4000 شخص..والإمارات حاضره بـ7 إنجازات أبرزها أكبر برواز وجسر فولاذى ومركز شرطة ذكى

دول عربية وصلت للعالمية × 2019.. مصر تنضم لـ"جينيس" بأعرض كوبرى وأطول مائدة طعام فى العالم.. الكويت تدخل الموسوعة بعلم يحمله 4000 شخص..والإمارات حاضره بـ7 إنجازات أبرزها أكبر برواز وجسر فولاذى ومركز شرطة ذكى

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة