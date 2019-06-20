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لجنة الانتخابات الموريتانية تعلن جاهزيتها لتنظيم االانتخابات الرئاسية السبت

الخميس، 20 يونيو 2019 02:01 ص
لجنة الانتخابات الموريتانية تعلن جاهزيتها لتنظيم االانتخابات الرئاسية السبت الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز
أ ش أ

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أعلنت اللجنة الموريتانية المستقلة للانتخابات جاهزيتها لتنظيم الانتخابات الرئاسية المقرر لها السبت المقبل.
وأكدت اللجنة، فى بيان تسلمت وكالة أنباء الشرق الأوسط نسخة منه مساء اليوم الأربعاء، أنها أنهت إجراءات نقل المستلزمات والمعدات الانتخابية، إلى كافة أماكنها على عموم التراب الموريتانى، لافتة إلى أن مكاتب التصويت، باتت مجهزة وجاهزة لإجراء عملية التصويت.
وأضافت اللجنة أنه تم تجهيز وترحيل كل المستلزمات التى يتطلبها يوم الاقتراع، من لوائح انتخابية وبطاقة الناخب، والستار، والحبر اللاصق، والأقفال، والصناديق، ومحاضر التصوي.
ويصوت أكثر من مليون ونصف مليون ناخب، يوم السبت المقبل الرئيس العاشر لموريتانيا من بين ستة مترشحين من أبرزهم وزير الدفاع السابق الفريق أول محمد ولد الغزواني، ورئيس الوزراء السابق سيدي محمد ولد بوبكر.


موريتانيا

انتخابات الرئاسة الموريتانية

محمد ولد الغزواني

سيدي محمد ولد بوبكر

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