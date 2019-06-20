لأول مرة.. تأمين مباريات أمم أفريقيا بطائرة الدرونز للتعرف على وجوه المشجعين

كتب محمود عبد الراضي

استعدت أجهزة الأمن لبطولة كأس الأمم الأفريقية بالبوابات الإلكترونية الخاصة بكشف المعادن والمحظورات وغيرها من المواد الخطرة التى تستخدم فى تعكير صفو المباريات، ولأول مرة فى الملاعب المصرية، الإستعداد بأجهزة خاصة لكشف الشماريخ والألعاب النارية والصواريخ غير المسموح بها فى المباريات الرياضية.

ولأول مرة، سيتم تأمين الإستادات وجميع مباريات البطولة باستخدام طائرات "الدرونز"، للتعرف على وجوه المشجعين وتصويرهم ونقل صورهم إلى الإدارة المعنية بأمن الإستادات لمطابقة الوجوه، مع قاعدة البيانات المثبتة والخاصة ببطاقات المشجعين أو الـ Fan ID، ويمكن تحديد موقع كل مشجع داخل الاستاد وتحركاته، بدءاً من دخوله منطقة الإستاد وحتى خروجه من البوابات المجهزة .

ووضعت أجهزة الأمن خطة أمنية متكاملة بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية، تستهدف أمن وراحة الجماهير والإنضباط الكامل بالطرق المؤدية للاستاد وصولاً للمدرجات، وذلك بمناسبة إقامة فعاليات افتتاح بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 ومباراة كرة القدم بين منتخبى "مصر - زيمبابوى" غداً الجمعة باستاد القاهرة الدولى.