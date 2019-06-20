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كندا تدعم التحقيقات الخاصة بسقوط طائرة الخطوط الجوية الماليزية

الخميس، 20 يونيو 2019 07:24 ص
كندا تدعم التحقيقات الخاصة بسقوط طائرة الخطوط الجوية الماليزية وزيرة الخارجية الكندية كريستيا فريلاند
أ ش أ

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أعربت الحكومة الكندية، اليوم الأربعاء، عن دعمها لإعلان مكتب المدعى العام فى هولندا اليوم عن لوائح الاتهام فى إسقاط رحلة الخطوط الجوية الماليزية كانت متوجهة من أمستردام إلى كوالالمبور فى 17 يوليو 2014.
وذكر بيان من الخارجية الكندية "تدين كندا هذا العمل المروع الذى أودى بحياة 298 من أفراد الطاقم والركاب ، بمن فيهم كندى. ندعم جهود فريق التحقيق المشترك، وهو تحقيق جنائى مستقل ونزيه بقيادة هولندا وأستراليا وبلجيكا وماليزيا وأوكرانيا ، ولدينا ثقة كاملة فى نظام العدالة الجنائية الهولندى."
وأكدت الحكومة في أوتاوا تقديرها لجهود فريق التحقيق الدؤوبة لتحقيق العدالة والمساءلة للضحايا وعائلاتهم.
واسقطت طائرة الرحلة "إم.إتش17" فوق أراض يسيطر عليها انفصاليون موالون لروسيا في شرق أوكرانيا أثناء سفرها من أمستردام إلى كوالالمبور. وقُتل جميع من كانوا على متنها. ومعظم الضحايا هولنديون. وخلص فريق التحقيق المشترك عام 2014 إلى أن الطائرة أسقطت بصاروخ روسي.


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الطائرة الماليزية

كوالالمبور

أمستردام

هولندا

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