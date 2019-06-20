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كل ما تريد معرفته عن تنظيم جبهة النصرة الإرهابى بعد تشكيل لجنة فحص المضبوطات

الخميس، 20 يونيو 2019 04:18 ص
كل ما تريد معرفته عن تنظيم جبهة النصرة الإرهابى بعد تشكيل لجنة فحص المضبوطات المستشار محمد سعيد الشربينى
كتب إيهاب المهندس

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أوشكت محكمة جنايات القاهرة وأمن الدولة العليا برئاسة المستشار محمد سعيد الشربينى، من تسطير كلمة النهاية فى قضية محاكمة المتهمين بالقضية المعروفة إعلاميا بـ"تنظيم جبهة النصرة"، بعد الانتهاء من فض أحراز القضية، وخلال الأسئلة التالية سنجيب على أهم نقاط الدعوى.

 

ما هى الدائرة التى تنظر الدعوى؟

ــ تنظر الدعوى محكمة جنايات القاهرة وأمن الدولة العليا طوارئ برئاسة المستشار محمد سعيد الشربينى وعضوية المستشارين وجدى عبد المنعم والدكتور على عمارة.

 

ما أهم التهم التى تواجه المتهمين فى القضية؟

ــ وجهت النيابة العامة للمتهمين مجموعة من التهم منها الانضمام لجماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون، ووجهت لبعض المتهمين حيازة أسلحة نارية، وتهم التحريض ضد مؤسسات الدولة.

 

ما أهم الأحراز التى فضتها المحكمة بالدعوى؟

ــ ضمت صور للإرهابى لأيمن الظواهرى زعيم تنظيم القاعدة، فيديوهات تدريب على استخدام السلاح وطرق فك وتركيب البندقية القناصة، ملف ورد من ضمن الاحراز يظهر مبايعة عناصر بيت المقدس لتنظيم القاعدة فيديوهات للإرهابى "عزام" أحد زعماء القاعدة ضن أحراز المتهمين، و16 كتابا متنوعا ضبط بحوزة المتهمين من بينهم كتب لسيد قطب.

 

ما قرارات المحكمة بشأن الكتب والمضبوطات التى ضبطت بحوزة بعض المتهمين؟

ــ شكلت لجنة ثلاثية على أن يكون أول أعضائها من علماء الأزهر الشريف، وثانى أعضائها من دار الإفتاء، وثالث أعضائها من وزارة الأوقاف لفحص الكتب المخطوطات التى ضبطت بحوزة المتهمين.

 

ما آخر قرارات المحكمة فى القضية؟

ــ قررت المحكمة تأجيل القضية لجلسة 28 يوليو المقبل لتعذر حضور المتهمين ولحلف اللجنة المشكلة لفحص المضبوطات اليمن القانونية.


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