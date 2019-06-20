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كحة وسخونية.. اعرف أعراض التهابات الصدر عند الأطفال

الخميس، 20 يونيو 2019 09:30 م
كحة وسخونية.. اعرف أعراض التهابات الصدر عند الأطفال التهابات الصدر عند الأطفال - صورة أرشيفية
كتبت فاطمة خليل

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التهابات الصدر من أكثر الأمراض الشائعة عند الأطفال فهم عادة ما يصابون بالزكام أو الأنفلونزا، وفي بعض الحالات، يمكن أن تتطور إلى أمراض تهدد الحياة، فى هذا التقرير نتعرف على أعراض التهابات الصدر عند الأطفال، وفقًا لموقع Parenting

التهابات الصدر
التهابات الصدر

ما هى التهابات الصدر عند الأطفال؟

يمكن تصنيف التهابات الصدر إلى نوعين؛ التهاب الشعب الهوائية والالتهاب الرئوي، وكلاهما شائع في الأطفال، لأن الجهاز المناعي لا يزال يتطور، وهم أكثر عرضة للعدوى في سن مبكرة.

أعراض التهاب الصدر عند الأطفال

هناك بعض أعراض التهاب الصدر لدى الأطفال، وهي واضحة تمامًا إذا كان الطفل مصابًا بها، وهذه الأعراض تشمل:

-السعال والحمى التي تبقى لفترة طويلة.

-صعوبة في التنفس.

-انقطاع النوم.

-ارتفاع معدلات ضربات القلب.

-فقدان الشهية، والذي قد يكون مصحوبًا بالتقيؤ والغثيان.

-ألم في الصدر، والذي قد يؤثر أيضًا على البطن.


اعراض التهاب الصدر

التهابات الصدر عند الاطفال

التهابات الصدر

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امراض الصدر عند الاطفال

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