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كابوس أردوغان..استطلاعات رأى تتوقع فوز إمام أوغلو على حساب مرشح الديكتاتور

الخميس، 20 يونيو 2019 10:41 م
كابوس أردوغان..استطلاعات رأى تتوقع فوز إمام أوغلو على حساب مرشح الديكتاتور إمام أوغلو ومرشح النظام التركى
كتب محمود العمرى

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أصبح أكرم إمام أوغلو المعارض التركي كابوسا يطارد الرئيس التركي رجب أردوغان، ورغم نجاح الأخير في إقصاء السياسي الشاب عن منصب عمدة إسطنبول، بعد تمكنه من هزيمة مرشح الحزب الحاكم بن علي يلدريم في مارس الماضي وإلغاء نتائج الاقتراع، عاد مرشح المعارضة إلى واجهة الأحداث من جديد، قبل أيام من جولة إعادة الانتخابات ، وذلك طبقا لمراكز البحث الكبرى فى تركيا والتى توقعت نجاح قوى له خلال جولة الإعادة .

مؤسسة "كوندا"هي واحدة من أكبر شركات استطلاع الرأي والدراسات في تركيا، قالت إن مرشح المعارضة أكرم إمام أوغلو، سيتقدم على رئيس الوزراء السابق بن علي يلدريم، في انتخابات الأحد المقبل، بحسب نتائج الاستطلاع الذي أجرته مؤخرا، وفق صحيفة ديكان التركية.

نتائج استطلاع الرأي أكدت أن أكرم أوغلو سيحصل على 49% من الأصوات، مقابل 40.9% لصالح يلدريم ،وإذا تم توزيع الـ9.4% المتبقية من أصوات الناخبين الذين لم يحسموا اختيارهم حتى الآن، بالتناسب بين المرشحين، سيحصل مرشح حزب الشعب الجمهوري على 54% من الأصوات، مقابل 45% لمرشح إردوغان.

استطلاع الرأي الذي أجرته "كوندا" شمل 157 حيا سكنيا في إسطنبول، وشارك فيه 3498 شخصا، قبل أيام من جولة الإعادة التي تنطلق الأحد القادم.

وتعد هذه الانتخابات هي الثانية خلال 3 أشهر فقط، بعد الانتخابات الأولى التي جرت في الـ31 من مارس الماضي، وفاز فيها أكرم إمام أوغلو، قبل أن يمارس إردوغان ضغوطًا على المجلس الأعلى للانتخابات لإلغاء نتائجها.

 

 


اسطنبول

تركيا

اردوغان

اكرم امام أوغلو

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