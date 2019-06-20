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قبل 24 ساعة من انطلاق أمم أفريقيا.. انتشار شرطي بمحيط الملاعب (فيديو)

الخميس، 20 يونيو 2019 04:56 م
قبل 24 ساعة من انطلاق أمم أفريقيا.. انتشار شرطي بمحيط الملاعب (فيديو) انتشار شرطي
كتب محمود عبد الراضي

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قبل 24 ساعة من انطلاق بطولة الأمم الأفريقية في نسختها الـ 32، والمقامة في مصر، شهدت الشوارع انتشارا شرطيا، خاصة بمحيط الملاعب التي تقام بها المبارايات والمزارات السياحية والمعالم الأثرية المتوقع إقبال الضيوف عليها.

 

وتنفذ أجهزة الأمن خططًا أمنية شاملة تستهدف تأمين كافة فعاليات البطولة، من خلال تعيين الارتكازات الأمنية أمام أماكن الإقامة المختلفة، وكذا الاستادات والشوارع المؤدية إليها، للقيام بعمليات التأمين والتمشيط المتواصل بمحيطها، وتعيين الخدمات المرورية التى تعمل على تسيير حركة المرور ومساعدة الضيوف والمشجعين للوصول إلى الملاعب بسهولة ويسر، فضلًا عن تكثيف الدوريات والأقوال الأمنية بالشوارع والميادين الرئيسية لبسط الأمن والنظام، بالإضافة إلى الارتكازات والخدمات الأمنية بمحيط المنشآت الهامة والحيوية بخاصة الأثرية، فى ضوء الإقبال المتوقع على زيارة المعالم الأثرية من قبل الضيوف.


أمم افريقيا

بطولة امم افريقيا

امم افريقيا 2019

الانتشار الشرطي

اليوم السابع بلس

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