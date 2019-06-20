قبل انطلاق الحملة.. اعرف أعراض وعلاج الجلد العقدى للماشية فى الصيف

كتب عز النوبى

قبل انطلاق الحملة القومية الجديدة لتحصين الماشية ضد مرض الحمى القلاعية والجلد العقدى المقرر لها السبت المقبل، ينشر "اليوم السابع"، عدة معلومات عن مرض التهاب الجلد العقدى فى الابقار خاصة أن المرض يظهر فى الصيف وإجراءات الهيئة العامة للخدمات البيطرية لمواجهة وإعراضه وعلاجه.

-مرض فيروسى يشبه تركيبته الجينية جدرى الأغنام والماعز.

-يصيب الأبقار والأغنام.

-ينتقل بواسطة الناموس أو تناول طعام وشراب ملوث بلعاب حيوانات مريضة.

- مصدر العدوى القشور واللعاب والدموع والإفرازات الأنفية واللبن والسائل المنوى والأنسجة المصابة “الرئة، الطحال للحيوانات المصابة.

- معدل الإصابة من5-45%، ومعدل النفوق يصل إلى 10 %.

- المطهرات التى تستعمل للقضاء على الفيروس 1% فورمالين – ألفينول 2%.

أعراض المرض



-ارتفاع درجة لـ41 التهاب بالجيوب الأنفية.

-التهاب فى ملتحمة العين مسببة دموع غزيرة وعمى وإفراز غزير للعاب.

-نقص شديد فى إدرار اللبن وظهور عقد جلدية فى منطقة المناعم وبجلد الرقبة والضرع.وتنتشر الإصابة بأعداد كبيرة بالجسم قطرها يتراوح بين 1-7 سم.

-تكون مؤلمة للحيوان عند لمسها ويمكن أن تظهر فى الأغشية المخاطية المبطنة للأنف والقناة الهضمية.

- ظهور أورام أو ديمية بمنطقة اللبب أسفل البطن.

الإجراءات الوقائية



-الإبلاغ، والعزل، والعلاج.

-التحصين فى نطاق بؤرة الإصابة.

-السيطرة على الأسواق بالتنسيق مع المحافظين والمجالس المحلية.

-السيطرة على حركة الحيوانات وانتقالها خلال فترة انتشار المرض.

- توعية المربين بعدم شراء عجول من أسواق الحيوانات الحية خاصة مجهولة المصدر.

-عدم دخول القطعان إلا بعد عزلها منفصلة لمدة 21 يوما.