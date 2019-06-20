قائد الحرس الإيرانى: إسقاطنا طائرة تجسس أمريكية يحمل رسالة لواشنطن

كتب وكالات

جدد قائد الحرس الثورى الإيرانى، اللواء حسين سلامى، رفض بلاده التفاوض مع الولايات المتحدة فى ظل العقوبات الاقتصادية التى تفرضها على إيران، مؤكدا كذلك إسقاط القوات الجوية الإيرانية لطائرة أمريكية مسيرة قبل ساعات يحمل رسالة واضحة لواشنطن، بحسب "سبوتنيك".

وكانت وكالة سباه نيوز، الذراع الإعلامى للحرس الثورى الإيرانى، قد أعلنت، اليوم الخميس، إن الحرس الثورى أسقط طائرة "تجسس" أمريكية مسيرة فى إقليم هرمزجان بجنوب البلاد.

وجاء فى التقرير "أُسقطت حين دخلت المجال الجوى الإيرانى قرب منطقة كوه مبارك بالجنوب".