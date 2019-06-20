فيديو.. مباشر قطر: سياسات تميم الاقتصادية الفاشلة تسببت فى تدهور بورصة الدوحة

كتب محمود العمرى

نشر موقع مباشر قطر، تقريرًا بالفيديو حول الخسائر التى تتعرض لها البورصة القطرية بسبب السياسات الاقتصادية الفاشلة التى ينتهجها تميم بن حمد، والتى واصلت انهيارها وانحدارها نحو الهاوية، حيث اكتست مجددًا باللون الأحمر، لتختتم تعاملات الاثنين 17 يونيو 2019، على انخفاض آخر، فى ظل تراجع جماعى للقطاعات الرئيسية.



المؤشر العام للبورصة القطرية تراجع بنسبة 0.85%؛ ليفقد 89.55 نقطة عن مستويات الأحد 16 يونيو، وشهدت التعاملات تراجعًا جماعيًا للقطاعات على رأسها العقارات، ثم الصناعة، والاتصالات، والبضائع، ويليهم التأمين، والنقل، والبنوك والخدمات المالية.